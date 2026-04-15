Με ισχυρό βηματισμό εισέρχεται στο 2026 η Fiat, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις στην ευρωπαϊκή αγορά κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Επιβεβαιώνοντας τη δυναμική επάνοδό της σε κομβικές κατηγορίες, η Fiat έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους αποσπώντας μερίδιο αγοράς 3,4% στην Ευρώπη (ΕΕ29) – επίδοση αυξημένη κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η αύξηση των ταξινομήσεων της ιταλικής φίρμας σε απόλυτα νούμερα, με τις τελευταίες να εμφανίζονται αυξημένες κατά περισσότερο από 27.000 μονάδες (+25%).

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία αυτή διαδραμάτισε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 η παραδοσιακή ισχύς της Fiat στα αυτοκίνητα πόλης. Τα Fiat Pandina και Fiat 500 συνεχίζουν να πρωτοστατούν στην κατηγορία Α στην Ευρώπη, ξεπερνώντας συνολικά τις 45.000 πωλήσεις στο πρώτο τρίμηνο. Ειδικότερα στην Ιταλία, το Pandina διατηρεί τον τίτλο του best-seller της αγοράς, με πάνω από 37.000 μονάδες και μερίδιο 7,6%. Σε συνδυασμό με τις 3.700 ταξινομήσεις του Fiat 500 Hybrid, η ιταλική εταιρείας κατέκτησε μερίδιο 57,6% στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης.

Την ίδια στιγμή, το νέο Fiat Grande Panda αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης των πωλήσεων της μάρκας. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε 21.000 πωλήσεις, επιβεβαιώνοντας την ταχεία αποδοχή του από το κοινό και τη δυναμική του στην ευρωπαϊκή αγορά. Στην Ιταλία έχει ήδη αναρριχηθεί στην τρίτη θέση των συνολικών πωλήσεων, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Fiat.

Η πορεία του Grande Panda αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες με την επέκταση της γκάμας του. Στα άμεσα πλάνα περιλαμβάνεται η διάθεση μιας δεξιοτίμονης έκδοσης για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και η προσθήκη μιας νέας βενζινοκίνητης εκδοχής με κινητήρα τούρμπο 100 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, που θα πλαισιώσει τις ήδη διαθέσιμες ηλεκτρικές και υβριδικές επιλογές.

Παράλληλα, το μοντέλο έχει ήδη αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ των οποίων το βραβείο AUTOBEST CONQUEST 2026 για τον σχεδιασμό, ο τίτλος «Best Bargain» στα βραβεία ηλεκτρικών οχημάτων του Top Gear στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η διάκριση «Αυτοκίνητο Πόλης της Χρονιάς» στην Πορτογαλία.

Ιδιαίτερη δυναμική καταγράφεται και στην κατηγορία των micro-cars, με το Fiat Topolino να κυριαρχεί στην κατηγορία των ελαφρών τετρακύκλων. Με περισσότερες από 3.000 πωλήσεις στο πρώτο τρίμηνο (+10% σε σχέση με πέρυσι), το μικρό ηλεκτρικό μοντέλο της Fiat ενισχύει τη θέση της εταιρείας σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο.

Ανάλογα θετική είναι και η εικόνα της Fiat Professional, η οποία απέσπασε μερίδιο 7,4% στην Ευρώπη – αύξηση κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες. Στην Ιταλία, η Fiat Professional επιβεβαιώνει την κυριαρχία της με πάνω από 12.000 ταξινομήσεις και μερίδιο 25,6%, με τα Fiat Ducato και Fiat Doblο να ηγούνται στις πωλήσεις επαγγελματικών οχημάτων.