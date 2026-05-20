Γιατί υπάρχει ένα φίδι στο έμβλημα της Alfa Romeo;

Η Alfa Romeo έχει ένα από τα πιο περίτεχνα εμβλήματα στον κόσμο της αυτοκίνησης. Τι σημαίνει όμως ο σταυρός και το φίδι που αναπαριστώνται στο λογότυπό της;
Η Alfa Romeo είναι ένας θρύλος της ιταλικής κουλτούρας, μια μάρκα που έχει γίνει συνυφασμένη με το πάθος για την ταχύτητα και την απαράμιλλη αισθητική. Ως αναπόσπαστο κομμάτι του ομίλου Stellantis σήμερα, η μάρκα συνεχίζει να κατασκευάζει αυτοκίνητα με τη φημισμένη ιταλική δεξιοτεχνία, στο μπροστινό μέρος των οποίων, κυριαρχεί το εμβληματικό της λογότυπο.
Το σήμα της Alfa Romeo θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και κομψά σύμβολα στην ιστορία του ντιζάιν. Η κυκλική του μορφή πρωτοεμφανίστηκε το 1910 και, παρά το γεγονός ότι πέρασε πάνω από ένας αιώνας εξέλιξης, τα βασικά του στοιχεία παρέμειναν αναλλοίωτα. Στο κέντρο του εμβλήματος υπάρχουν δύο κυρίαρχα σύμβολα: ο ερυθρός σταυρός του Μιλάνου και το… φίδι των Visconti.
Η σύνδεση με το Μιλάνο
Στο αριστερό μέρος του λογοτύπου δεσπόζει ο κόκκινος σταυρός σε λευκό φόντο. Πρόκειται για το σύμβολο της πόλης του Μιλάνου, της γενέτειρας της Alfa Romeo, το οποίο συνδέεται ιστορικά με τον Άγιο Αμβρόσιο ή τον Άγιο Γεώργιο. Ο σταυρός αυτός υπενθυμίζει τις ρίζες της εταιρείας και την καταγωγή της, η οποία αποτελεί το θεμέλιο της ταυτότητάς της.
Το μυστήριο του «Biscione»
Το στοιχείο, ωστόσο, που μαγνητίζει το βλέμμα και γεννά τα περισσότερα ερωτήματα είναι το ερπετό που δεσπόζει στη δεξιά πλευρά του κύκλου, το περίφημο «Biscione». Το έμβλημα αυτό ανήκε στην ισχυρή οικογένεια Visconti, η οποία κυβέρνησε το Μιλάνο κατά τον 11ο αιώνα. Από εκεί και πέρα, η ακριβής ερμηνεία της παράστασης γύρω από το στόμα του φιδιού παραμένει ένα μυστήριο.
Η πρώτη και πιο διαδεδομένη εκδοχή θέλει το φίδι να καταβροχθίζει έναν εχθρό, μια σκηνή που λειτουργεί ως αλληγορία νίκης από την εποχή των Σταυροφοριών, συμβολίζοντας την απόλυτη επικράτηση και την ισχύ.
Αντίθετα, μια άλλη προσέγγιση υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη μορφή δεν πεθαίνει, αλλά αναδύεται και γεννιέται μέσα από το ερπετό. Σε αυτή την περίπτωση, το σύμβολο αποκτά έναν βαθύτατα θετικό χαρακτήρα, αντιπροσωπεύοντας την αέναη αναγέννηση, την εξέλιξη και τη μεταμόρφωση.
Πώς προέκυψε το όνομα Alfa Romeo;
Η προέλευση του ονόματος Alfa Romeo είναι επίσης ένα πεδίο άγνωστο ακόμη και για τους φανατικούς φίλους της μάρκας. Αρχικά, το «Alfa» είναι στην πραγματικότητα ακρωνύμιο του Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, που μεταφράζεται Λομβαρδική Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευής Αυτοκινήτων. Τα γράμματα είχαν επιλεγεί προσεκτικά για να αντιπροσωπεύουν το πρώτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, άλφα.
Λίγα χρόνια αργότερα προστέθηκε το Romeo στο όνομα της ιταλικής εταιρείας, το οποίο είναι μνέια στον επικεφαλής της εταιρείας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, Nicola Romeo.