Ένα αλύγιστο MINI Cooper: Έκανε 1.000.000 χλμ. με κατανάλωση 2,5 λίτρα

Ένα MINI Cooper D κατάφερε να διανύσει 1.000.000 χιλιόμετρα με τον ίδιο κινητήρα μέσα σε μόλις 12 χρόνια.

Οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Υπάρχουν αυτοί που, μόλις αγοράσουν ένα αυτοκίνητο, το «κλείνουν» στο γκαράζ και κάνουν ελάχιστα χιλιόμετρα για να μην το καταπονήσουν, ελπίζοντας να διατηρήσουν ψηλά την αξία μεταπώλησής του.

Και υπάρχει και η άλλη κατηγορία: εκείνοι που βλέπουν το αυτοκίνητο ως τον απόλυτο σύντροφο για ατελείωτα ταξίδια, χωρίς να φοβούνται τι θα δείξει το οδόμετρο.

Ο Peter Kirchhoff ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Την περασμένη εβδομάδα, ο Γερμανός ιδιοκτήτης επισκέφθηκε το εργοστάσιο της ΜΙΝΙ στην Οξφόρδη, εκεί ακριβώς όπου κατασκευάστηκε το Cooper D του πριν από 12 χρόνια.

Ένα ιστορικό ορόσημο

Ο λόγος της επίσκεψης; Ιστορικός. Οι άνθρωποι της μάρκας συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν ζωντανά το οδόμετρο του αυτοκινήτου να αγγίζει το απίστευτο ορόσημο του 1 εκατομμυρίου χιλιομέτρων.

Ο επικεφαλής του εργοστασίου, Markus Grüneisl, χαρακτήρισε αυτό το επίτευγμα ως τον απόλυτο φόρο τιμής τόσο στην αντοχή του αυτοκινήτου όσο και στο μεράκι των ανθρώπων που το συναρμολόγησαν.

Με τον ίδιο κινητήρα

Αυτό το ιστορικό ρεκόρ αποτελεί την καλύτερη ζωντανή διαφήμιση για την αξιοπιστία του πετρελαιοκινητήρα B47. Σύμφωνα με τον Kirchhoff, κατάφερε να κάνει σχεδόν 25 φορές τον γύρο της Γης με τον ίδιο, εργοστασιακό κινητήρα, χωρίς να χρειαστεί ποτέ καμία σοβαρή επισκευή.

«Το MINI μου δεν με απογοήτευσε ποτέ: έχει ακόμα τον αρχικό του κινητήρα, δεν έχει βγάλει καμία μεγάλη βλάβη, δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε ατύχημα και η μέση κατανάλωσή του αγγίζει το εντυπωσιακό νούμερο των 2,56 λτ./100 χλμ.», δήλωσε.

Στόχος τα 1,6 εκατομμύριο χιλιόμετρα

Ο Kirchhoff, δηλωμένος “petrolhead” και φανατικός θαυμαστής της MINI, έδωσε στο αυτοκίνητό του το παρατσούκλι «Nemo», εξαιτίας του χαρακτηριστικού πορτοκαλί χρώματος και των λευκών αγωνιστικών ριγών του.

Ο επόμενος μεγάλος του στόχος του είναι να σπάσει το φράγμα των 1,6 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Αν, ωστόσο, το Nemo αποφασίσει κάποια στιγμή να… αποσυρθεί, ο Kirchhoff ξέρει ήδη το επόμενο βήμα του: θα κάνει τη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, αποκτώντας το αμιγώς ηλεκτρικό MINI Aceman JCW E.