Ένα αριστούργημα που νίκησε τον χρόνο: Επισκεφτήκαμε μια ξεχωριστή γέφυρα

Βρεθήκαμε στην περιοχή Κλίφτον του Μπρίστολ όπου δεσπόζει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατασκευή.

Οι γέφυρες αποτελούν από μόνες τους εντυπωσιακές κατασκευές. Κάθονται αρκετά μέτρα πάνω από την επιφάνεια της γης, φροντίζοντας για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, αλλά και την παράκαμψη απαιτητικών διαδρομών.

Η γέφυρα του Κλίφτον, στη δυτική πλευρά του Μπρίστολ της Αγγλίας, δεν αποτελεί εξαίρεση. Το ανάστημά της εντυπωσιάζει, αποτελώντας ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αξιοθέατο. Όταν, ωστόσο, επισκεφτήκαμε τη συγκεκριμένη κατασκευή, μάς κέντρισε το ενδιαφέρον και ένα ακόμη στοιχείο της: Από το 1864 όταν και εγκαινιάστηκε, μέχρι σήμερα, πάνω από το 90% της αυθεντικής μεταλλικής δομής της παραμένει στη θέση του και επομένως υποβάλλεται συχνότερα σε εργασίες συντήρησης.

Η κρεμαστή γέφυρα του Κλίφτον (Clifton Suspension Bridge) εκτείνεται πάνω από το φαράγγι Έιβον και τον ποταμό Έιβον συνδέοντας την περιοχή Κλίφτον του Μπρίστολ με το Λι Γουντς (Leigh Woods), στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Από την έναρξη της λειτουργίας της, το 1864, διαθέτει διόδια, με τα έσοδα να αξιοποιούνται αποκλειστικά για τη συντήρηση και τη διατήρησή της. Η γέφυρα έχει συνολικό μήκος 414 μέτρα και πλάτος 9,4 μέτρα, ενώ το κατάστρωμά της υψώνεται περίπου 75 μέτρα πάνω από τον ποταμό Έιβον. Διαθέτει μία λωρίδα ανά κατεύθυνση για οχήματα, ενώ σε αμφότερα τα ρεύματά της διαθέτει πεζοδρόμια.

Η αρχική της μελέτη εκπονήθηκε το 1831 από τον Isambard Kingdom Brunel και, παρότι οι εργασίες ξεκίνησαν την ίδια χρονιά, ο ίδιος δεν πρόλαβε να δει το έργο να ολοκληρώνεται.

Όταν ο Brunel πέθανε, το 1859, σε ηλικία 53 ετών, είχαν ολοκληρωθεί μόνο οι πέτρινοι πύργοι της γέφυρας, καθώς οι εργασίες είχαν εγκαταλειφθεί.

Μετά τον θάνατό του, τα μέλη του Βρετανικού Ινστιτούτου Πολιτικών Μηχανικών (ICE) αποφάσισαν ότι η ολοκλήρωση της γέφυρας θα αποτελούσε το πιο κατάλληλο μνημείο στη μνήμη ενός από τους σημαντικότερους πολιτικούς μηχανικούς όλων των εποχών. Οι William Henry Barlow και Sir John Hawkshaw αναθεώρησαν τα αρχικά σχέδια του Brunel και η γέφυρα ολοκληρώθηκε τελικά το 1864.

Κάθε επισκέπτης της γέφυρας θα κοντοσταθεί στις μαύρες πινακίδες όπου αναγράφεται «Μιλήστε μας. Καλέστε Σαμαρείτες χωρίς χρέωση. 116 123». Δεν πρόκειται για τουριστικές ή πληροφοριακές πινακίδες για τη γέφυρα. Αντιθέτως, έχουν τοποθετηθεί επειδή έχει ιστορικά συνδεθεί με ανθρώπους που εξετάζουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, πηδώντας από τη γέφυρα.

Όσον αφορά τους «Σαμαρείτες» (Samaritans) αποτελούν μια βρετανική γραμμή υποστήριξης, όπου εθελοντές απαντούν σε τηλέφωνα ανθρώπων οι οποίοι βιώνουν έντονη συναισθηματική πίεση, μοναξιά ή απελπισία.

Δίπλα στη γέφυρα, στην πλευρά του Λι Γουντς λειτουργεί μουσείο για το έργο, με τους επισκέπτες να έχουν επίσης τη δυνατότητα να περιηγηθούν και στο Παρατηρητήριο του Κλίφτον. Αυτό ολοκληρώθηκε το 1766 και προσφέρει εντυπωσιακή θέα προς το φαράγγι του Έιβον και τη γέφυρα.