Ένα Audi RS7 Performance για την αστυνομία του Dubai

Η αστυνομία του Dubai προσθέτει το Audi RS7 Performance στη διάσημη σειρά περιπολικών οχημάτων ταχείας επέμβασης που διαθέτει.

Η αστυνομία του Dubai πρόσθεσε το νέο Audi RS7 Performance στο διάσημο στόλο των ταχύτατων περιπολικών οχημάτων της, ενισχύοντας τη δέσμευσή της για την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας, την υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής και τη συνεχή αναβάθμιση του παγκοσμίου κλάσης στόλου περιπολικών οχημάτων, σε συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους.

Η τελετή παρουσίασης πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο του Μέλλοντος του Dubai, υπό την ηγεσία του στρατηγού Eid Muhammad Thani, που βρέθηκε εκεί μαζί με τον στρατηγό Rashid Al Falasi, Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Διάσωσης.

Μαζί τους ήταν εκπρόσωποι της Al Nabooda Automobiles, περιλαμβανομένου του Jan Scheidgen, Γενικού Διευθυντή της Audi – Al Nabooda Automobiles.

Με εντυπωσιακή ισχύ 630 ίππων και ροπή 850 Nm, το Audi RS7 Performance επιταχύνει από 0 σε 100 km/h σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα. Με το εντυπωσιακό σχεδιασμό και την προηγμένη τεχνολογία του, το RS7 υπόσχεται να τραβήξει τα βλέμματα στους δρόμους του Dubai, προσφέροντας παράλληλα μια εξαιρετική οδηγική εμπειρία. Ο υποστράτηγος Thani εξήρε τη στενή συνεργασία με την Al Nabooda Automobiles, μία από τις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων:

«Η συνεργασία μας με την Αστυνομία του Dubai και ιδίως με το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας, βασίζεται στην φιλοδοξία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Με την προσθήκη του Audi RS7 στον στόλο, είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε ένα όραμα που δίνει προτεραιότητα στην υψηλή απόδοση. Μαζί, επαναπροσδιορίζουμε το τι είναι δυνατό στον τομέα της κινητικότητας και της δημόσιας συμμετοχής».