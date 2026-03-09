Ένα Ford Explorer για τον Πάπα Λέοντα

Με ένα ειδικά διασκευασμένο υβριδικό Ford Explorer θα κάνει κάποιες από τις μετακινήσεις του πλέον ο Ποντίφικας.

Με έντονο συμβολισμό για την καταγωγή του Πάπα Λέοντα έρχεται το νέο του όχημα. Πρόκειται για ένα υβριδικό Ford Explorer που κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Σικάγο και παραδόθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου στην έδρα του Ποντίφικα, στο Βατικανό.

Την παράδοση πραγματοποίησε ο Jim Farley, διευθύνων σύμβουλος της Ford Motor. Το αυτοκίνητο έχει αρκετές αλλαγές προκειμένου να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες που απαιτεί ένα όχημα το οποίο μεταφέρει τον Πάπα. Φυσικά δεν λείπουν λεπτομέρειες που παραπέμπουν στην πόλη του Σικάγο, γενέτειρα του Ποντίφικα, αλλά και μέρος που ανδρώθηκε.

Κατά την παράδοση πραγματοποιήθηκε και μια σύντομη δοκιμαστική οδήγηση στο Βατικανό. Να σημειώσουμε ότι αυτό το νέο αυτοκίνητο δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει το παραδοσιακό όχημα με το οποίο χρησιμοποιεί ο Ποντίφικας σε δημόσιες εμφανίσεις και παρέχει ενισχυμένη ασφάλεια.

Το ειδικά διαμορφωμένο Ford Explorer θα χρησιμοποιείται κυρίως για εσωτερικές μετακινήσεις στο Βατικανό και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Για την ιστορία, το συγκεκριμένο υβριδικό Ford Explorer εφοδιάζεται με έναν V6 κινητήρα βενζίνης 3,3 λίτρων, με απόδοση πάνω από 300 ίππους – μια έκδοση που δεν είναι διαθέσιμη στο κοινό, παρά μόνο στην αμερικανική αστυνομία.