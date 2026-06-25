Αυτοκίνητο βρισκόταν για πάνω από 80 χρόνια στον βυθό της θάλασσας – Πώς κατέληξε εκεί;

Μία απρόσμενη ανακάλυψη έκαναν οι εξερευνητές που προσπάθησαν να προσεγγίσουν ένα βυθισμένο αεροπλανοφόρο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Όταν το πλήρωμα του πλοίου Okeanos Explorer της NOAA ξεκίνησε να εξερευνήσει το βυθισμένο κύτος ενός αεροπλανοφόρου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον Ειρηνικό ωκεανό, ένα αυτοκίνητο της Ford δεν ήταν ανάμεσα στη λίστα με τα πράγματα που περίμεναν να βρουν.

Η ανακάλυψη έγινε στις 19 Απριλίου του 2025, όταν οι χειριστές του υποβρυχίου, το οποίο εξοπλιζόταν με κάμερες υψηλής ευκρίνειας, περιτριγύριζαν το USS Yorktown, το αεροπλανοφόρο που βυθίστηκε κατά τη διάρκεια της Μάχης του Μίντγουεϊ τον Ιούνιο του 1942.

Ο Sam Cuellar, συντονιστής της αποστολής, παρακολουθούσε τη ζωντανή μετάδοση όταν, σιγά-σιγά ξεπρόβαλε στον πυθμένα ένα αυτοκίνητο, σε βάθος περίπου 5.200 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Επρόκειτο για ένα Ford Super Deluxe Woody κατασκευής του 1941. Μολονότι βρισκόταν επί 84 έτη στο νερό και επομένως είχε σημαντικές φθορές, παρέμεινε αναγνωρίσιμο χάρη στο χαρακτηριστικό διαιρεμένο του παρμπρίζ και τους προφυλακτήρες από χρώμιο.

Η ιστορία του

Πώς κατέληξε όμως αυτό το Ford στον βυθό δίπλα στο USS Yorktown; Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι το αυτοκίνητο βρισκόταν στην υπηρεσία του ναυπηγείου του Περλ Χάρμπορ, καθώς αυτό υποδεικνύει η πλακέτα που βρίσκεται στο μπροστινό του μέρος ,και ότι μεταφέρθηκε μέσα στο αεροπλανοφόρο καθώς αυτό επισκευαζόταν μετά τη Μάχη της Θάλασσας των Κοραλλιών στις αρχές Μαΐου 1942.

Ford Super Deluxe Woody

Μετά από τρεις ημέρες, το αεροπλανοφόρο επισκευάστηκε και βγήκε στη θάλασσα μαζί με το αυτοκίνητο. Λίγες μέρες αργότερα, στις 7 Ιουνίου του 1942, το USS Yorktown τορπιλίστηκε από το ιαπωνικό υποβρύχιο I-168, παίρνοντας μαζί του στο βυθό το συγκεκριμένο Ford.