Ένα ηλεκτρικό Renault έγινε η γεννήτρια ενός σπιτιού κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος 30 ωρών

Η λειτουργία V2L των σύγχρονων ηλεκτρικών αυτοκινήτων επιτρέπει τη χρήση τους ως τεράστιων μπαταριών, για την τροφοδοσία ενός σπιτιού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος στο τοπικό δίκτυο.

Υπάρχει μια λειτουργία που αρχίζει να γίνεται όλο και πιο συνηθισμένη στα περισσότερα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα: το V2L, από τα αρχικά των λέξεων «Vehicle to Load».

Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει τη σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών απευθείας στο αυτοκίνητο, ώστε να λειτουργούν με την ενέργεια που παρέχει το όχημα, μέσω ενός συστήματος αμφίδρομης φόρτισης.

Άλλωστε, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων επικοινωνούν αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια αυτή τη δυνατότητα, παρουσιάζοντας συνήθως καφετιέρες τοποθετημένες στο πορτμπαγκάζ των οχημάτων τους ή άλλες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα τη χρήση τους κατά τη διάρκεια του κάμπινγκ.

Μια εφεδρική μπαταρία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος στο σπίτι

Όπως περιγράφει ο δημοσιογράφος του Automotive News, Nick Gibbs, η λειτουργία V2L μπορεί επίσης να αποδειχθεί σωτήρια σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος στην ηλεκτροδότηση ενός σπιτιού.

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Τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ βρισκόταν σε μια εξοχική κατοικία στην περιοχή Lake District της Αγγλίας, το σπίτι του βρέθηκε αντιμέτωπο με μια διακοπή ρεύματος διάρκειας 30 ωρών, η οποία επηρέασε ολόκληρη τη γειτονιά.

Τότε αποφάσισε να αξιοποιήσει τη λειτουργία V2L του Renault Scénic E-Tech Electric που είχε στη διάθεσή του. Αφού συνέδεσε ένα καλώδιο προέκτασης με το αυτοκίνητο και τοποθέτησε τον ειδικό αντάπτορα, επιχείρησε να τροφοδοτήσει διάφορες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μέσω του SUV.

Δύο ψυγεία, φωτιστικά που συνδέονται στην πρίζα, ένας σταθμός φόρτισης κινητών τηλεφώνων και μια φρυγανιέρα: όλες αυτές οι συσκευές λειτούργησαν κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος, χάρη στην μπαταρία των 87 kWh του Scénic, η οποία έχασε συνολικά μόλις το 8% της φόρτισής της κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού.

Ο δημοσιογράφος διευκρινίζει ότι δεν επιχείρησε να συνδέσει τον ηλεκτρικό φούρνο, καθώς η συγκεκριμένη συσκευή απαιτεί μεγαλύτερη ηλεκτρική ισχύ και υπήρχε κίνδυνος να ξεπεραστεί το όριο του Scénic.

Όπως επισημαίνει, άλλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της αγοράς διαθέτουν δυνατότητα μεγαλύτερης παροχής ισχύος, κάτι που θεωρητικά επιτρέπει την τροφοδοσία πολύ περισσότερων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών.

Ένας ακόμη περιορισμός της λειτουργίας V2L αφορά την αντοχή του καλωδίου προέκτασης. Για την τροφοδοσία ισχυρών ηλεκτρικών συσκευών, συνιστάται η χρήση ενισχυμένων καλωδίων αντί για απλές, συμβατικές προεκτάσεις.

Ωστόσο, όταν κάποιος έχει πρόσβαση σε φθηνή (ή ακόμη και δωρεάν) φόρτιση για το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο, η λειτουργία V2L δημιουργεί ενδιαφέρουσες προοπτικές για σημαντική εξοικονόμηση στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος μιας μονοκατοικίας, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα.