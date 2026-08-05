Ένα κομμάτι κινηματογραφικής ιστορίας αναζητά νέο ιδιοκτήτη

Το Chevrolet Camaro που «πρωταγωνιστεί» στην ταινία «Fast and Furious 7» ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια.

Ένα Chevrolet Camaro του 1968, το οποίο εμφανίστηκε στην έβδομη ταινία της σειράς «The Fast and Furious», έχει βγει προς πώληση και εκτίθεται σε ενδιαφερόμενους αγοραστές σε μια πόλη νοτιοανατολικά της Αδελαΐδας.

Το αυτοκίνητο οδηγούσε ο Tyrese Gibson, ο οποίος υποδύεται τον Roman Pearce στις ταινίες. Ο σημερινός ιδιοκτήτης του κέρδισε το όχημα σε μια κλήρωση στις αρχές του 2025 και από τότε το οδηγεί στους δρόμους της Αδελαΐδας.

Τώρα, έχει ζητήσει τη βοήθεια του διευθυντή της Collectable Classics, Ben Finnis, για να το πουλήσει, σημειώνει το ABC.

Ο Finnis ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης είχε δαπανήσει «περίπου 25.000 δολάρια» για τις απαραίτητες εργασίες ώστε το αυτοκίνητο να ταξινομηθεί σύμφωνα με τους αυστραλιανούς κανονισμούς.

Το αυτοκίνητο συνοδεύεται από μια αναμνηστική πλακέτα με ένα άρθρο σχετικά με το όχημα, καθώς και από τα σημάδια της δράσης από την περίοδο των γυρισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της σκηνής που είναι χαραγμένος στο εσωτερικό του πλαισίου της πόρτας.

Και έχει κινήσει το ενδιαφέρον των οπαδών της ταινίας «Fast and Furious», οι οποίοι συρρέουν στο κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων στο Strathalbyn, στα νότια όρια των Adelaide Hills, για να το δουν από κοντά.

«Η ανταπόκριση ήταν συγκλονιστική… Το Σάββατο και την Κυριακή είχαμε κόσμο παντού», δήλωσε ο Finnis.

Ελπίζει ότι το αυτοκίνητο θα το αγοράσει κάποιος που σκοπεύει να το οδηγήσει και να το απολαύσει, αλλά παραδέχτηκε ότι δεν είναι φθηνό στη συντήρηση.

«Είναι τεχνολογία της δεκαετίας του ’60, γι’ αυτό το αποκαλούμε «miles per smiles» (μίλια ανά χαμόγελο) -δεν είναι το πιο οικονομικό αυτοκίνητο», είπε.

«Όσον αφορά τον κινητήρα, διαθέτει έναν μικρό V8, αλλά έχει έναν πολύ ωραίο ήχο στην εξάτμιση, και είναι ουσιαστικά, εκτός από… μερικές μικρές αλλαγές, ένα αυτοκίνητο σχεδόν αυθεντικό σε σχέση με αυτό που θα έβλεπες να βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής.

Ο Ben Finnis ότι το όχημα -το οποίο έχει διαφημιστεί προς πώληση παγκοσμίως- θα πωληθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες.

«Έχουμε κάνει κάποιες εξαγωγές αυτοκινήτων, οπότε ποτέ δεν ξέρεις, το αυτοκίνητο μπορεί ακόμη και να επιστρέψει στην Αμερική, δεδομένης φυσικά της ιστορίας του, αλλά θα θέλαμε πολύ να μείνει στην Αυστραλία», είπε.