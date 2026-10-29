Το λάθος που έκανε οδηγός στα διόδια – Θα πληρώσει 425 ευρώ για μια διέλευση

Διαθέτοντας ηλεκτρονικό πομποδέκτη διοδίων, δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι η μπάρα ήταν ήδη ανοιχτή καθώς πλησίαζε.

Ορισμένα λάθη μπορεί να κοστίσουν ακριβά. Αυτό συνέβη σε έναν οδηγό που έφτασε σε έναν σταθμό διοδίων χωρίς να έχει καμία πρόθεση να παρανομήσει. Ωστόσο, δεν υπολόγισε μια λεπτομέρεια που δύσκολα θα ξεχάσει ξανά στο μέλλον.

Οι οδηγοί στη Γαλλία πρέπει πάντα να περιμένουν να ανάψει το πράσινο φως πριν φύγουν από τα διόδια. Το γεγονός ότι η μπάρα είναι ήδη ανοιχτή δεν αρκεί.

Από τότε που καθιερώθηκαν τα διόδια ελεύθερης ροής, χωρίς σταθμούς πληρωμής, και έγινε υποχρεωτική η πληρωμή εντός 72 ωρών, πολλοί οδηγοί έχουν πέσει στην παγίδα. Όταν επιστρέφουν στο σπίτι τους, η διαδρομή μοιάζει ήδη μακρινή υπόθεση. Ωστόσο, μόλις παρέλθει αυτή η προθεσμία, επιβάλλεται προσαύξηση 90 ευρώ, η οποία φτάνει τα 375 ευρώ έπειτα από δύο μήνες και τη διαβίβαση της υπόθεσης στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Nice Matin, ένας οδηγός έφτασε με το αυτοκίνητό του σε σταθμό διοδίων στην ευρύτερη περιοχή της Αντίμπ.

Διαθέτοντας ηλεκτρονικό πομποδέκτη διοδίων, δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι η μπάρα ήταν ήδη ανοιχτή καθώς πλησίαζε. Χωρίς να το γνωρίζει, πέρασε από το σημείο χωρίς να πληρώσει, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί πρόστιμο για «διέλευση από διόδια χωρίς καταβολή του οφειλόμενου ποσού».

Ακόμη κι αν το κατά πόσο ευθύνεται ο οδηγός μπορεί να αμφισβητηθεί, το περιστατικό από μόνο του δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο.

Μια «απλή» παράλειψη ενημέρωσης των στοιχείων

Αρχικά, το κόστος της διέλευσης ήταν 1,70 ευρώ. Το ποσό που θα καλούνταν να πληρώσει ο οδηγός θα έπρεπε κανονικά να αυξηθεί στα 90 ευρώ. Ωστόσο, υπήρχε μια σημαντική παράλειψη: η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος δεν είχε ενημερωθεί.

Έτσι, δεν έλαβε ποτέ την αρχική κλήση, η οποία στο μεταξύ προσαυξήθηκε στα 375 ευρώ, στα οποία προστέθηκαν 50 ευρώ τραπεζικών εξόδων.

Κάπως έτσι, μια απλή διέλευση από τα διόδια μετατράπηκε σε έναν υπέρογκο λογαριασμό 425 ευρώ.