Ένα μεγαλύτερο μοντέλο από το 5008 σκέφτεται η Peugeot

Ένα νέο μοντέλο πάνω από το 5008 σκέφτεται να δημιουργήσει η Peugeot, αλλά θα πρέπει να είναι «πραγματικά διαφορετικό» προκειμένου να ξεχωρίσει, δηλώνει το αφεντικό της γαλλικής εταιρείας.

Ο Alain Favey μιλώντας σε βρετανική ιστοσελίδα αυτοκινήτου, δήλωσε ότι η Peugeot σκέφτεται σοβαρά να προσθέσει στη γκάμα της ένα μοντέλο μεγαλύτερο του 5008. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι σημαντικά διαφορετικό από τα άλλα, έτσι ώστε να σταθεί με αξιώσεις απέναντι στον απαιτητικό ανταγωνισμό και να μην έχει την τύχη του 508 που σταμάτησε η παραγωγή του, καθώς δεν τα κατάφερε απέναντι στα Audi A4 και BMW Σειρά 3.

Αυτό έγινε διότι οι ανταγωνιστές στην premium κατηγορία είναι καταξιωμένοι και αρκετά δυνατοί. Σχετικά με το επερχόμενο μοντέλο που ετοιμάζει η Peugeot το αφεντικό της γαλλικής εταιρείας παραδέχτηκε ότι ακόμα δεν έχουν συγκεκριμένα πλάνα. Θα αξιοποιήσουν τα υλικά που τους προσφέρει ο Όμιλος Stellantis στην προσπάθεια να δημιουργήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Όπως τόνισε ο Favey αν και τώρα δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να μην «φορτώσουμε» τη γκάμα μας. Γιατί ένα από τα μεγάλα εμπόδια είναι το γεγονός ότι μπορεί να χαθεί μέσα στη γκάμα, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα για την Peugeot να προβάλλει όλα τα μοντέλα με τον ίδιο, δυνατό τρόπο.

Ίσως να είναι λογικό να εστιάσουμε στις κατηγορίες που είμαστε ήδη καλοί, όπως η B και C, γι’ αυτό διστάζω λίγο. Αν και θα το ήθελα πολύ το νέο μοντέλο» συμπλήρωσε ο Alain Favey.