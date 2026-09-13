Ένα μοναδικό Audi RS7 από την ABT με 760 ίππους

Το Audi RS7 Legacy Edition Grizzly είναι ένα μοναδικό αυτοκίνητο από την ABT, που προσφέρει επιδόσεις supercar στην πρακτική συσκευασία ενός 4θυρου μοντέλου.

Ο βελτιωτικός οίκος ABT Sportsline με εξειδίκευση στις αναβαθμίσεις Audi, μεταξύ άλλων, παρουσιάζει αυτοκίνητα μοναδικά σε έμπνευση και υλοποίηση. Ένα από αυτά είναι το Audi RS7 με τα διακριτικά Legacy Edition Grizzly, που είναι στην κυριολεξία μοναδικό αυτοκίνητο, καθώς θα διατεθεί σε μία μόλις μονάδα.

Στην πράξη είναι το μοναδικό Grizzly, που έχει ως βάση το Legacy Edition το οποίο είναι διαθέσιμο σε 200 μονάδες. Για τη δημιουργία του χρησιμοποιείται το γνωστό μας Audi RS7, που διακρίνεται για την εντυπωσιακή του εμφάνιση, με το μακρύ και χαμηλό αμάξωμα και την κουπέ προσέγγιση.

Αισθητική

Με τις περιποιήσεις της ABT έγινε ακόμα πιο ξεχωριστό, αφού οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στην αύξηση της ισχύος, αλλά και στην εμφάνιση. Διαθέτει λεπτομέρειες από ανθρακονήματα, με πολλά στοιχεία εξατομίκευσης που εναρμονίζονται με τις επιθυμίες του κατόχου του.

Τα μαρσπιέ είναι ανασχεδιασμένα, όπως και οι λεπτομέρειες στα φτερά, αλλά και το diffuser στο πίσω μέρος. Αλλαγές έχουν γίνει και στην πίσω αεροτομή, με στοιχεία carbon που κάνουν όμορφη αντίθεση με το γκρι χρώμα του αμαξώματος.

Ανάλογα, επιθετική εμφάνιση προσδίδουν και οι μεγάλες ζάντες σε απόχρωση χαλκού και λογότυπο του βελτιωτικού οίκου στο κέντρο. Το σήμα της ABT κοσμεί και τις μεγάλες δαγκάνες των φρένων, που είναι επίσης βαμμένες σε γκρι χρώμα. Έτσι, αυτό το RS7 Grizzly ξεχωρίζει από την εργοστασιακή έκδοση του μοντέλου, χωρίς να έχει καθόλου αναστολές.

Ανάλογα, στο εσωτερικό έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές που αφορούν τις επενδύσεις από δέρμα στα καθίσματα με λογότυπο ABT, αλλά και στην οροφή που έχουν τοποθετηθεί led που παραπέμπουν σε έναστρο ουρανό.

Κάτω από το καπό

Αρκετή δουλειά έχει γίνει στα μηχανικά μέρη. Πιο συγκεκριμένα, ο 4λιτρος V8 κινητήρα twin-turbo, ανέβηκε από τους 630 ίππους και τα 850 Nm ροπής, στους 760 ίππους και τα 980 Nm ροπής.

Όσον αφορά τις απόλυτες επιδόσεις του αυτοκινήτου και το τυπικό σημείο αναφοράς που είναι το 0-100 χλμ./ώρα, το αυτοκίνητο καταφέρνει να εντυπωσιάσει. Ενδεικτικά η εργοστασιακή έκδοση απαιτεί για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας 3,4 δευτερόλεπτα, με το RS7 Grizzly που διαθέτει επιπλέον 130 ίππους και 130 Nm περισσότερα να πραγματοποιεί αυτή την επιτάχυνση σε 3,1 δευτερόλεπτα.

Μπορεί το RS7 Legacy Edition Grizzly να μην είναι το πιο ισχυρό Audi που δημιουργεί η ABT Sportsline, αλλά σίγουρα είναι μοναδικό και αυτό για κάποιος είναι ισχυρό κίνητρο, ακόμα μεγαλύτερο και από τις απόλυτες επιδόσεις.