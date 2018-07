Ένα πρωτότυπο και μία ειδική έκδοση «Spiaggina 58» για το Fiat 500

Μόλις ένα χρόνο μετά την πρεμιέρα του στις 4 Ιουλίου του 1957, το Fiat 500 έγινε ένα πραγματικό «αντικείμενο λατρείας» με την πρώτη ειδική έκδοσή του. Ο λόγος για το Fiat 500 Jolly, γνωστότερο και ως Spiaggina ή αλλιώς «buggy beach». Επί της ουσίας, επρόκειτο για μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και εκκεντρική για την εποχή της κατασκευή, την οποία επιμελήθηκε η Carrozzeria Ghia και βασιζόταν, αρχικά στο πρώτο «500» και αργότερα στην έκδοση Giardiniera. Από το 1958 έως το 1965, το 500 Jolly διατέθηκε τόσο σε Ευρώπη και ΗΠΑ, όσο και στην αγορά της Ν. Αφρικής, με την ειδική αυτή έκδοση, η οποία κόστιζε όσο δύο «κανονικά» Fiat 500 της εποχής εκείνης, να «αγγίζει» σημαντικές προσωπικότητες του δημόσιου βίου. Όπως, για παράδειγμα, τον «δικό» μας, Αριστοτέλη Ωνάση και τον ηθοποιό Yul Brynner, οι οποίοι επέλεξαν το «Jolly» ως land tender για τα σκάφη τους ή ακόμα και ως προσωπικό όχημα μετακίνησης στα γήπεδα του… γκολφ. Αξίζει να σημειωθεί πως το «Jolly» τροφοδοτούνταν εν έτει 1958 από έναν αερόψυκτο κινητήρα με μέγιστη ισχύ 22 ίππων επιτυγχάνοντας τελική ταχύτητα 105 χλμ./ώρα.

Θέλοντας να τιμήσουν την ιδιαίτερη αυτή κατασκευή, η Garage Italia, η εταιρεία του Lapo Elkann, του εγγονού του Gianni Agnelli, σε συνεργασία με τον Pininfarina και τη Fiat, παρουσίασαν πριν δύο μόλις μέρες το πρωτότυπο Fiat 500 «Spiaggina by Garage Italia» καθώς και το πιο… προσγειωμένο Fiat 500 «Spiaggina 58», το οποίο θα παραχθεί σε έκδοση Convertible και για προφανείς λόγους, σε 1.958 αντίτυπα. Το «Spiaggina by Garage Italia» δεν διαθέτει οροφή, ενώ για λόγους ασφαλείας εφοδιάζεται με μία μπάρα ανατροπής ακριβώς πίσω από τα εμπρός καθίσματα, τα οποία είναι επενδεδυμένα με αδιάβροχο δέρμα. Τα πίσω έχουν εγκαταλειφθεί, καθώς τη θέση τους έχει πάρει μία επιφάνεια από φελλό που θυμίζει κατάστρωμα σκάφους. Εκεί, μάλιστα, υπάρχει και εγκατάσταση με… ντους που σας μεριμένει μετά την επιστροφή σας από τη θάλασσα. Όπως δηλώνουν οι δημιουργοί του, το Fiat 500 «Spiaggina by Garage Italia» θα μπορεί να κατασκευαστεί κατόπιν παραγγελίας, και μάλιστα με πολλά ακόμα έξτρα αξεσουάρ, σε τιμή που δεν έγινε γνωστή.

Από εκεί και πέρα, το πολύ πιο συμβατικό Fiat 500 «Spiaggina 58», το οποίο βασίζεται σ΄ένα συνηθισμένο σύγχρονο 500 Convertible, είναι βαμμένο σε θαλασσί απόχρωση σε συνδυασμό με μία μαλακή οροφή σε μπεζ χρώμα. Οι εξωτερικό καθρέπτες έχουν χρωμιωμένο κάλυμμα, ενώ ρετρό… διαθέσεις έχουν και οι ζάντες των 16 ιντσών. Στο εσωτερικό, ακολουθούνται ανάλογες χρωματικές επιλογές, με τον εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κλιματισμό, αισθητήρες παρκαρίσματος, cruise control, οθόνη αφής 7 ιντσών και σύστημα πλοήγησης της TomTom. Την κίνηση, ανάλογα με τις επιθυμίες των 1.958 αγοραστών, θα προσφέρει είτε 0 1.200άρης κινητήρας βενζίνης των 69 ίππων της Fiat, είτε ο 0,9 TwinAir των 89 ίππων._Χ.Α.