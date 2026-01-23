Ένα σπάνιο Ford GT40 πουλήθηκε έναντι αστρονομικού ποσού

Όταν η μοναδικότητα και η αγωνιστική κληρονομία, όπως εκείνη του εικονιζόμενου Ford GT40 MKII του 1966, εξαργυρώνεται… ακριβά.

Σε μια από τις πιο εντυπωσιακές συναλλαγές που έχουν καταγραφεί ποτέ στον κόσμο της αυτοκίνησης, ένα σπάνιο Ford GT40 MkII του 1966 πωλήθηκε πρόσφατα σε δημοπρασία του οίκου Mecum στη Φλόριντα των ΗΠΑ έναντι 12.475.000 δολαρίων – ποσό που αντιστοιχεί περίπου στην αξία τριών ολοκαίνουργιων Bugatti Tourbillon.

Πρόκειται για ένα από τα μόλις 11 αγωνιστικά GT40 MkII που κατασκευάστηκαν ποτέ, και μόλις 1 από τα 3 με τον κωδικό XGT-3, ξεχωρίζοντας για το αυθεντικό αγωνιστικό DNA που ξεπερνά τα όρια ενός απλού συλλεκτικού αυτοκινήτου. Το συγκεκριμένο μοντέλο εξοπλίζεται με έναν θηριώδη V8 κινητήρα 7,0 λίτρων, ο οποίος απέδιδε 485 ίππους στην εποχή του, καθιστώντας το ένα από τα ισχυρότερα αγωνιστικά αυτοκίνητα της δεκαετίας του ’60 – αλλά και το όχημα με τη δεύτερη υψηλότερη τιμή που έχει ποτέ καταβληθεί για την απόκτηση ενός αυτοκινήτου της Ford σε δημοπρασία.

Η αξία του εικονιζόμενου τετράτροχου διαμαντιού δεν συνδέεται μόνο με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, αλλά κυρίως με τη θέση του στην ιστορία των αγώνων αντοχής. Το Ford GT40 είναι το αυτοκίνητο που έβαλε τέλος στην κυριαρχία της Ferrari στις 24 Ώρες του Le Mans, οδηγώντας την αμερικάνικη εταιρεία σε τέσσερις συνεχόμενες νίκες από το 1966 έως το 1969. Αυτή η «κόντρα» έμεινε χαραγμένη στη συλλογική μνήμη και μεταφέρθηκε ακόμα και στη μεγάλη οθόνη μέσω της ταινίας «Ford vs Ferrari».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το συγκεκριμένο GT40 πέρασε έξι δεκαετίες χωρίς ποτέ να αποκατασταθεί πλήρως. Ήταν μέρος της συλλογής Ford μέχρι το 1977, όταν πουλήθηκε σε ιδιώτη, ενώ στη συνέχεια άλλαξε τρεις ακόμη ιδιοκτήτες. Όπως είναι αναμενόμενο, αυτή η αυθεντικότητα ενισχύει σημαντικά την αξία του, καθώς οι συλλέκτες αναζητούν ολοένα και περισσότερο αυτοκίνητα με πραγματικό ιστορικό υπόβαθρο και όχι απλώς καλοδιατηρημένα «αντίγραφα» του παρελθόντος.

Η πώληση αυτή επιβεβαιώνει πως ορισμένα κλασικά αυτοκίνητα έχουν καταστεί πλέον σε επένδυση υψηλής αξίας.

Φωτ. Mecum Auctions