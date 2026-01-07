Ένα στα τέσσερα “Made in Germany” αυτοκίνητα είναι του Ομίλου BMW

Σε όλα τα γερμανικά εργοστάσια του ομίλου, οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, plug-in υβριδικά και πλήρως ηλεκτρικά συστήματα κίνησης παράγονται στην ίδια γραμμή παραγωγής.

Πάνω από ένα εκατομμύριο οχήματα παρήγαγε το περασμένο έτος ο Όμιλος BMW σε εργοστάσιά του στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Με δεδομένο ότι η συνολική παραγωγή οχημάτων στη χώρα ανήλθε σε 4,15 εκατ. οχήματα, ένα στα τέσσερα οχήματα που κατασκευάστηκαν στη Γερμανία προήλθε από εργοστάσια του Ομίλου BMW.

«Τα εργοστάσιά μας αποτελούν εντυπωσιακή απόδειξη του πόσο ανταγωνιστική είναι η γερμανική βιομηχανία. Η παραγωγή περισσότερων από ένα εκατομμύριο οχημάτων το 2025 αποτελεί ισχυρό τεκμήριο της καινοτομικής δύναμης της Γερμανίας. Για να το επιτύχουμε αυτό, αξιοποιούμε συστηματικά την καινοτομία και την ψηφιοποίηση. Στο εξής, οι φορείς χάραξης πολιτικής οφείλουν να διασφαλίσουν ανταγωνιστικές συνθήκες-πλαίσιο για τη Γερμανία ως βιομηχανική έδρα», εξηγεί ο Milan Nedeljković, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG και υπεύθυνος για την Παραγωγή.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία διαδραμάτισαν τα εργοστάσια του ομίλου BMW στο Ντίνγκολφινγκ, τη Λειψία, το Μόναχο και το Ρέγκενσμπουργκ, τα οποία αποτελούν ισχυρούς πυλώνες του διεθνούς παραγωγικού δικτύου της εταιρείας.

Η βάση γι’ αυτό είναι μια σαφής στρατηγική κατεύθυνση, ευθυγραμμισμένη με το όραμα BMW iFACTORY, που ορίζει απλουστευμένες δομές, αποδοτικές διαδικασίες και μέγιστη ευελιξία σε όλα τα εργοστάσια.

Με αυτό τον τρόπο η παραγωγή του Ομίλου BMW μπορεί να ανταποκρίνεται με ευελιξία στις διακυμάνσεις της ζήτησης και στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Τα οχήματα από τα γερμανικά εργοστάσια προορίζονται κυρίως για την ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με την αρχή της παγκοσμίως κατανεμημένης προστιθέμενης αξίας.

Στην αμερικανική ήπειρο και στην Κίνα, οι όγκοι παραγωγής αντιστοιχούν επίσης περίπου στον αριθμό των οχημάτων που πωλούνται στις συγκεκριμένες περιοχές.