Ένα success story: Έσπασε το φράγμα των 4 εκατ. πωλήσεων το Nissan Qashqai

Το ιαπωνικό SUV ξεπέρασε τις 4 εκατ. πωλήσεις στην Ευρώπη, ενισχύοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο επιτυχημένα SUV της ηπείρου.

Από την παρουσίασή του το 2006, το Qashqai έχει εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες ιστορίες επιτυχίας της Nissan, συνδυάζοντας πρακτική σχεδίαση, χρηστικότητα στην καθημερινότητα και τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν ειδικά για τους Ευρωπαίους πελάτες.

Οι τελευταίοι έχουν αγκαλιάσει το μοντέλο, όπως φαίνεται και από το σημαντικό ορόσημο των 4 εκατ. πωλήσεων που πέτυχε το μοντέλο, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη θέση του ως ένα από τα πιο επιτυχημένα SUV της ηπείρου.

Όπως αναφέρει η Nissan, κατά τη διάρκεια των τριών γενεών του Qashqai, αυτό έχει εξελιχθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών, εισάγοντας καινοτομίες.

Μία από αυτές είναι η υβριδική τεχνολογία e-POWER στην οποία ο βενζινοκινητήρας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι τροχοί κινούνται μόνο από έναν ηλεκτροκινητήρα.

Πρώτη γενιά Nissan Qashqai

Το Qashqai έχει επίσης λάβει περισσότερα από 110 διεθνή βραβεία, συμπεριλαμβανομένων 20 βραβείων «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» σε διαφορετικές χώρες.

Για να γιορτάσουν το ορόσημο των 4 εκατ. πωλήσεων, οι μηχανικοί του Τεχνικού Κέντρου της Nissan στην Ευρώπη (NTCE) δημιούργησαν μια σειρά βίντεο τεχνολογίας για τους πελάτες που θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο το Qashqai τους.

Με αφορμή τη νέα μεγάλη επιτυχία του Qashqai, ο Massimiliano (Max) Messina, Πρόεδρος της περιοχής Αφρικής, Μέσης Ανατολής, Ινδίας, Ευρώπης και Ωκεανίας (AMIEO) της Nissan, δήλωσε: «Η επίτευξη τεσσάρων εκατομμυρίων ικανοποιημένων πελατών σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελεί ένα εξαιρετικό ορόσημο για το Qashqai και αντικατοπτρίζει την καινοτομία, την αφοσίωση και την τεχνογνωσία των ομάδων σχεδίασης, μηχανικής και παραγωγής μας, καθώς και την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση που έχουν δείξει οι πελάτες μας στο όχημα.

»Με την πάροδο των ετών, το Qashqai εξελίσσεται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των οδηγών και των οικογενειών σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το επίτευγμα δεν αφορά μόνο τις πωλήσεις. Υπάρχουν περισσότεροι από τέσσερα εκατομμύρια πελάτες που επιλέγουν το Qashqai και απολαμβάνουν την ασφάλεια, την άνεση και την τεχνολογία που προσφέρει στην καθημερινή τους ζωή.

»Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη τεχνολογιών που κάνουν την εμπειρία οδήγησης ασφαλέστερη, ευκολότερη και πιο απολαυστική για όλους».