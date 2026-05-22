Ένα V12 «θηρίο» από την Brabus κόντρα στην εποχή

Με απόδοση 1.000 ίππων, αυτή η πρόταση της Brabus πάει κόντρα στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής με τις οικολογικές ανησυχίες, καταναλώνοντας αλόγιστες ποσότητες βενζίνης χωρίς καθόλου ενοχές.

Το Brabus Bodo είναι η νέα δημιουργία του βελτιωτικού οίκου, που ξεπερνάει τους 1.000 ίππους σε απόδοση και θα διατεθεί σε μόλις 77 μονάδες. Τη βάση για τη δημιουργία του αποτελεί η Aston Martin Vanquish.

Το hyper GT της βρετανικής φίρμας εφοδιάζεται με έναν θηριώδη V12 κινητήρα, που διακρίνεται για την απόδοσή του, από την εργοστασιακή του μορφή.

Σε αυτή την περίπτωση όμως, που η Brabus… έβαλε το μαγικό της χέρι, η απόδοση εκτοξεύτηκε στους 1.000 ίππους, όπως εξάλλου και η τιμή του, που αγγίζει το ένα εκατομμύριο δολάρια, δηλαδή περίπου 860.000 ευρώ με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Το όνομα της ειδικής έκδοσης είναι ίδιο με του ιδρυτή της Brabus, τον Bodo Buschmann, με τη δημιουργία αυτή να είναι μια από τις κορυφαίες της εταιρείας, το όνομα της οποίας είναι συνυφασμένο με τις βελτιώσεις αυτοκινήτων της Mercedes.

Οι αλλαγές στο αμάξωμα περιλαμβάνουν στοιχεία από ανθρακόνημα, με το αλουμίνιο να αποτελεί τη βάση του πλαισίου. Κάτω από το μακρύ καπό φωλιάζει ένα V12 κινητήρας 5,2 λίτρων, με απόδοση 1.000 PS και 1.200 Nm ροπής. Το βάρους 1.910 κιλών αυτοκίνητο επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα, έχοντας μέγιστη ταχύτητα 360 χλμ./ώρα.

Παρά το γεγονός ότι έγινε ένα θηρίο σε επιδόσεις και εμφάνιση, το Brubus Bodo διατηρεί στοιχεία από την Aston Martin Vanquish στο εσωτερικό, χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν διάφορες βελτιώσεις. Η χρηστικότητα δεν έχει υποβαθμιστεί, με τα πίσω καθίσματα να διατηρούνται, αν και έχουν βελτιωμένη εικόνα με την αρωγή νέων δερμάτινων επενδύσεων. Επιπλέον, την ποιότητα αναβαθμίζουν στοιχεία από carbon γύρω από την οθόνη του οδηγού και στα χειριστήρια του επιλογέα του αυτόματου κιβωτίου 8 σχέσεων, πίσω από το τιμόνι.

Παράλληλα, υπάρχει αναβαθμισμένο σύστημα πολυμέσων με Apple CarPlay Ultra, όπως και μια τεράστια πανοραμική οροφή, που κάνει πιο φωτεινή την εντυπωσιακή καμπίνα του αυτοκινήτου, στην οποία κυριαρχεί το μαύρο χρώμα.

Ο αριθμός των αυτοκινήτων που θα είναι διαθέσιμο το Brabus Bodo είναι μόλις 77 και παραπέμπει στη χρονιά που ιδρύθηκε η εταιρεία, το 1977. Η τιμή που αγγίζει τα 860.000 ευρώ είναι δίχως αμφιβολία υψηλή, αλλά στο κοινό στο οποίο απευθύνεται το συγκεκριμένο αυτοκίνητο μάλλον δεν θα αποτελέσει εμπόδιο.