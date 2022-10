Ένα ξεχωριστό Jeep Wrangler στο «Greece – Sahara 2022»

Στις 29 Σεπτεμβρίου μια ομάδα φίλων των εκτός δρόμου διαδρομών ξεκίνησε για ένα ταξίδι 2.500 χλμ., ενώνοντας την Ελλάδα με την έρημο Σαχάρα. Ανάμεσα στις συμμετοχές βρίσκεται και και ένα πολύ ξεχωριστό Jeep Wrangler.

Στις 29 Σεπτεμβρίου μια ομάδα φίλων των εκτός δρόμου διαδρομών και της περιπέτειας ξεκινούν για ένα επικό ταξίδι 2.500 χλμ., ενώνοντας την Ελλάδα με την έρημο Σαχάρα. Ανάμεσα στις συμμετοχές και ένα πολύ ξεχωριστό Jeep Wrangler με οδηγό τον κ. Άκη Αθανασιάδη, ο οποίος θα μεταφέρει το μήνυμα Go anywhere, Do anything της Jeep σε αυτή την ξεχωριστή αποστολή.

Εκτός από εξαιρετικά ικανά οχήματα, τα Jeep, φημίζονται και για τις κορυφαίες δυνατότητες εξατομίκευσης που προσφέρουν. Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί και το Jeep Wrangler TJ (2002) του κ. Άκη Αθανασιάδη, το οποίο συμμετέχει στο Greece-Sahara 2022, μια μοναδική περιπέτεια 2.500χλμ., με αφετηρία την Αθήνα και κύριο πεδίο δράσης την έρημο της Σαχάρας.

Με στόχο τη μέγιστη ασφάλεια και πρόβλεψη κάθε πιθανής δυσκολίας, το στιβαρό TJ αναβαθμίστηκε με μια σειρά χαρακτηριστικών όπως:

Αμορτισέρ Rancho και ελατήρια Rubicon Express 4.5”

Χειροποίητο σύστημα ανάρτησης Long Arm 4-link

Αντιστρεπτικές με δυνατότητα αποσύνδεσης

Slip Yoke Eliminator kit με πτυσσόμενο ενισχυμένο άξονα μετάδοσης

Ενισχυμένους Εμπρός/Πίσω προφυλακτήρες με σημεία πρόσδεσης και D-Rings

Εργάτης 12.000lbs με συνθετικό σχοινί

Ζάντες 15×10 ET-46 με ελαστικά BFGoodrich Mud Terrain KM3 33×12.5xR15

Bucket καθίσματα και ζώνες ασφαλείας 4 σημείων

Η προετοιμασία του Wrangler ακολούθησε μια πολύμηνη διαδικασία έτσι ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του αυτοκινήτου. Εκτός από τις μηχανολογικές μετατροπές που ανέλαβε η 4wFreakz και τις βαφές από την Billcustom Detail Salon, το αειθαλές TJ πέρασε και από έναν εκτεταμένο τεχνικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις της Jeep Σφακιανάκης, μέλος του επισήμου δικτύου διανομέων και επισκευαστών της μάρκας.

Αντίστοιχα την τοποθέτηση των ελαστικών BFGoodrich Mud Terrain KM3 33×12.5xR15 που θα διασφαλίσουν την καλύτερη πρόσφυση και αντοχή σε αυτές τις ακραίες συνθήκες, φρόντισε η εταιρεία ZELLITS, με έδρα την Αργυρούπολη.

Στο Greece – Sahara 2022, το οποίο διοργανώνεται από την Offroad Adventures θα συμμετέχουν 11 αυτοκίνητα με συνολικά 22 άτομα πλήρωμα. Η εκκίνηση την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου οδηγεί τα πληρώματα οδικώς στην Πάτρα ώστε να μεταφερθούν με πλοίο στο Μπάρι.

Με πορεία δυτικά, τα πληρώματα θα φτάσουν στο λιμάνι του Σαλέρνο για να συνεχίσουν και πάλι με πλοίο το ταξίδι προς τη Βόρεια Αφρική και την Τύνιδα. Από εκεί θα ξεκινήσει και το βασικό κομμάτι της αποστολής που θα εξερευνήσει την έρημο Σαχάρα.

Στόχος είναι μετά από περίπου 8 24ωρα περιήγησης στη Β. Αφρική, τα πληρώματα να πάρουν το δρόμο της επιστροφής προς την Ελλάδα και πάλι μέσω Ιταλίας.