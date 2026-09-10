Ένας σκίουρος, ένα Kia και η πιο … επική καταδίωξη (+video)

Όλη η περιπέτεια προκλήθηκε από μια αιφνιδιαστική επίθεση ενός σκίουρου σε ένα τοπικό McDonald’s.

Ένα viral βίντεο από το Κλιαργουότερ της Φλόριντα δείχνει μια γυναίκα να κυνηγά απεγνωσμένα -και ανεπιτυχώς- το Kia Soul της, το οποίο κινείται αργά και χωρίς οδηγό, διασχίζοντας έναν δρόμο με πολλές λωρίδες, προτού καταλήξει σε ένα χαντάκι.

Το διαδίκτυο δεν της χαρίστηκε καθόλου, σατιρίζοντας ανελέητα αυτή την απίστευτα αργή καταδίωξη με τη λεζάντα:

«Είχε 3–5 εργάσιμες ημέρες για να το σώσει… και πάλι απέτυχε!»

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Τι συνέβη

Όμως πίσω από το ξεκαρδιστικό, σε στιλ Benny Hill, βίντεο του Αυγούστου του 2026 κρύβεται μια εξίσου παράξενη εξήγηση: όλη αυτή η περιπέτεια προκλήθηκε από μια αιφνιδιαστική επίθεση ενός σκίουρου σε ένα τοπικό McDonald’s.

Η οδηγός, η οποία έχει ταυτοποιηθεί μόνο ως Tiffany, εμφανίστηκε πρόσφατα για να εξηγήσει ακριβώς γιατί κυνηγούσε το ίδιο της το αυτοκίνητο. Η χαοτική ακολουθία των γεγονότων ξεκίνησε όταν έφτασε σε ένα McDonald’s drive-thru και προσπάθησε να πετάξει ένα ποτήρι σε έναν διπλανό κάδο απορριμμάτων.

Καθώς άπλωσε το χέρι της, ένας σκίουρος πετάχτηκε ξαφνικά μέσα από τον κάδο, πέρασε μέσα από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου, την ακούμπησε και προσγειώθηκε κατευθείαν πάνω στο ταμπλό.

Πανικόβλητη από το τρωκτικό και φοβούμενη μήπως τη δαγκώσει, η Tiffany πετάχτηκε αμέσως έξω από τη θέση του οδηγού. Μέσα στον πανικό της, νόμιζε ότι είχε ακινητοποιήσει το Kia -αλλά δεν το είχε κάνει.

Η πιο αργή καταδίωξη στην ιστορία

Επειδή το αυτοκίνητο παρέμενε εν κινήσει, άρχισε να προχωρά βασανιστικά αργά, χωρίς οδηγό, βγαίνοντας από το πάρκινγκ και διασχίζοντας έναν πολυσύχναστο δρόμο. Νομίζοντας ότι η υπερυψωμένη νησίδα θα σταματούσε το όχημα, η Tiffany αρχικά παρακολουθούσε το αυτοκίνητο να απομακρύνεται.

Όταν η νησίδα δεν κατάφερε να σταματήσει το Kia, ξεκίνησε η απεγνωσμένη καταδίωξη με τα πόδια. Στο βίντεο φαίνεται η Tiffany να φτάνει την ανοιχτή πόρτα του οδηγού και να προσπαθεί σχεδόν παλεύοντας να ξαναμπεί μέσα.

Ωστόσο, ο σκίουρος εξακολουθούσε να βρίσκεται κοντά στην κεντρική κονσόλα. Διστάζοντας, το αριστερό πόδι της Tiffany γλίστρησε στο βρεγμένο γρασίδι και τη λάσπη, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο έδαφος.

Σαν να μην έφτανε αυτό, το Kia, που συνέχιζε να κινείται αργά, πέρασε στην πραγματικότητα πάνω από το πόδι της, προτού ολοκληρώσει την νωχελική του πορεία και καταλήξει κατευθείαν σε ένα χαντάκι.

Ενώ η σκηνή ολοκληρώθηκε με την Αστυνομία να σπεύδει στο σημείο του ατυχήματος, έξω από το εμπορικό κέντρο του Clearwater, το περιστατικό γρήγορα αποδόθηκε σε ένα παράξενο ατύχημα. Δεν απαγγέλθηκαν ποινικές κατηγορίες και η Tiffany έφυγε από το περιστατικό έχοντας μόνο ελαφρούς σωματικούς μώλωπες.

Παρά το γεγονός ότι το διαδίκτυο μετέτρεψε την αδέξια προσπάθειά της να σώσει το αυτοκίνητο σε ένα τεράστιο αστείο, η Tiffany αντιμετώπισε με χιούμορ την ξαφνική διαδικτυακή δημοσιότητα, γελώντας με το περιστατικό και παραδεχόμενη ότι ανέκαθεν ήταν λίγο ασυντόνιστη.