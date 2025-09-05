Εντυπωσιάζει το εσωτερικό της ολοκαίνουργιας ηλεκτρικής Mercedes GLC

Λίγο πριν τα πλήρη αποκαλυπτήρια του μοντέλου, η Mercedes επιτρέπει στους φίλους της να συστηθούν με την high-tech καμπίνα του.

Προ των πυλών βρίσκεται η αποκάλυψη της ολοκαίνουργιας αμιγώς ηλεκτρικής Mercedes GLC. Η παρουσίαση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στον σχεδιασμό αυτοκινήτων, αλλά και το λανσάρισμα της πρώτης Mercedes μαζικής παραγωγής που ευθυγραμμίζεται με την επόμενη φάση της σχεδιαστικής γλώσσας της μάρκας, Sensual Purity.

Όπως αναφέρει η μάρκα από τη Στουτγάρδη, το εξωτερικό της ηλεκτρικής GLC χαρίζει στο κοινό μια πρώτη γνωριμία με τη νέα εμβληματική γρίλια που επανερμηνεύει το μπροστινό μέρος, ενώ το εσωτερικό συνδυάζει διαισθητική ψηφιακή τεχνολογία με μια ρέουσα σχεδιαστική αντίληψη, προσφέροντας σε οδηγούς και επιβάτες έναν χώρο που αποπνέει προσωπικότητα, άνεση και συνδεσιμότητα.

Αναμφίβολα στην καμπίνα πρωταγωνιστεί η MBUX Hyperscreen, η επιβλητική «αιωρούμενη» οθόνη που καταλαμβάνει όλο το ταμπλό. Με διαγώνιο 39,1 ίντσες είναι η μεγαλύτερη οθόνη που έχει εγκατασταθεί σε Mercedes, δίνοντας έμφαση στην ευκρίνεια και τα ζωντανά χρώματα.

Ενσωματώνει την καινοτόμο τεχνολογία matrix backlight με περισσότερα από 1.000 ξεχωριστά LED στοιχεία. Περιλαμβάνει επίσης «έξυπνο» zone dimming, το οποίο επιτρέπει την ταυτόχρονη προσαρμογή δύο περιοχών προβολής μέσω sliders. Αυτό σημαίνει ότι οι βασικές πληροφορίες είναι απρόσκοπτα προσβάσιμες, μειώνοντας τους περισπασμούς και ενισχύοντας την άνεση σε κάθε διαδρομή.

Ο σχεδιασμός του εσωτερικού καθορίζεται περαιτέρω από μια μεγάλη διακοσμητική επιφάνεια που ενοποιεί την κεντρική κονσόλα και τον πίνακα οργάνων. Η εν λόγω επιφάνεια αναδεικνύεται κομψά με ατμοσφαιρικό φωτισμό, ενώ η κεντρική κονσόλα (ανάλογα με τον εξοπλισμό), ενσωματώνει έως και δύο θέσεις για επαγωγική και γρήγορη φόρτιση smartphone.

Χωριστές, κομψές ποτηροθήκες βελτιώνουν τη λειτουργικότητα, ενώ οι γαλβανισμένοι αεραγωγοί προσδίδουν στην καμπίνα μια εκλεπτυσμένη αισθητική.

Οι ρυθμίσεις του κλιματισμού αλλάζουν στιγμιαία το χρώμα του ατμοσφαιρικού φωτισμού και του φωτισμού των αεραγωγών, χαρίζοντας στον οδηγό ένα εύχρηστο οπτικό feedback. Ο σχεδιασμός των πλαϊνών των θυρών είναι λιτός, με μεταλλικές γρίλιες ηχείων, ενώ μινιμαλιστική είναι και η σχεδίαση των δερμάτινων καθισμάτων.

Επιπροσθέτως, οι επιβάτες μπορούν επιλέγουν ως φόντο ατμοσφαιρικά στιλ υψηλής ανάλυσης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα «διαθέσεων», από ήρεμες έως έντονες, ψυχρές έως θερμές, τεχνολογικές έως συναισθηματικές.