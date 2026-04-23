Επανάσταση στις μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την CATL – Φόρτιση σε 3 λεπτά

Η πιο πρόσφατη, τρίτη γενιά μπαταριών LFP της CATL θα φέρει επανάσταση, αφού θα φορτίζει από 10% έως 80% σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά.

Η CATL, πρωτοπόρος στις μπαταρίες εξελίσσει νέες τεχνολογίες που μπορούν να αλλάξουν δραστικά τα πράγματα στην ηλεκτροκίνηση. Σε αυτή τη φάση και σε εκδήλωση τεχνολογίας, παρουσίασε την τρίτη γενιά της μπαταρίας Shenxing LFP, που αλλάζει τα δεδομένα, αφήνοντας τους ανταγωνιστές να την κυνηγούν.

Όπως ανακοινώνει η εταιρεία, η νέα μπαταρία LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) έχει τη δυνατότητα να φορτίσει από 10% έως 80% σε μόλις 3 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Μια (σχεδόν) πλήρης φόρτιση από 10% έως 98% ολοκληρώνεται σε 6 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα.

Επιπλέον, για περιπτώσεις ανάγκης, μπορεί να κάνει το (θεωρητικό) 0% έως 35% σε μόλις 1 λεπτό!

Μάλιστα η CATL υπόσχεται και μεγάλη αντοχή, αφού ανακοινώνει ότι μετά από 1.000 γρήγορες φορτίσεις η «υγεία» της μπαταρίας παραμένει πάνω από το 90%. Ανάλογα, μπορεί να φορτίσει αποτελεσματικά και σε ακραίες καιρικές συνθήκες και πιο συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι σε -30 βαθμούς Κελσίου φτάνει από το 20% στο 98% σε 9 λεπτά.

Έτσι, με αυτά τα δεδομένα και εφόσον επιβεβαιωθούν και στην πράξη, δίνεται τέλος σε ένα από βασικότερα προβλήματα της ηλεκτροκίνησης, που ήταν οι χρόνοι φόρτισης. Έτσι, το άγχος της αυτονομίας φαίνεται να αντιμετωπίζεται, αφού ο χρόνος φόρτισης γίνεται ανάλογος ενός ανεφοδιασμού με ορυκτά καύσιμα.

Πέρα όμως από τους εντυπωσιακούς χρόνους που υπόσχεται για τη φόρτιση, η μπαταρία LFP είναι πιο ανθεκτική, προσφέροντας παράλληλα περισσότερη ασφάλεια, ενώ είναι και πιο οικονομική από αντίστοιχες NMC. Το βασικό μειονέκτημα που είχαν μέχρι τώρα, ήταν η χαμηλότερη ενεργειακή πυκνότητα που είχαν, που δεν τους επέτρεπε γρήγορη φόρτιση.

Με αυτή την μπαταρία η CATL δείχνει το δρόμο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εστιάζοντας στην ταχύτητα φόρτισης και αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο την αυτονομία. Μένει να δούμε στην πράξη πόσο αυτό θα λειτουργήσει.