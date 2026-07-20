Επέκταση μαμούθ για το εργοστάσιο της Tesla στη Γερμανία

Η επέκταση θα δημιουργήσει 3.500 νέες θέσεις εργασίας.

Η Tesla αυξάνει την παραγωγή στο γερμανικό εργοστάσιό της στο Γκρούνχαϊντε, κοντά στο Βερολίνο, καθώς η ζήτηση ανακάμπτει και η κερδοφορία βελτιώνεται, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Tesla Manufacturing Brandenburg SE.

«Για το οικονομικό έτος 2026, η εταιρεία προβλέπει σημαντικά υψηλότερο όγκο παραγωγής σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αναμένει αντίστοιχη αύξηση στην αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας», ανέφερε η Tesla Manufacturing Brandenburg SE στην ετήσια έκθεσή της για το 2025.

Επιπλέον, εκτιμά ότι θα αυξηθεί και ο βαθμός αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου, το οποίο θα προμηθεύει περισσότερες από 30 αγορές, ενώ θα επεκταθεί και σε επιπλέον αγορές.

Νωρίτερα φέτος, η Tesla είχε ανακοινώσει ότι στόχος της είναι να αυξήσει την παραγωγή στο εργοστάσιο του Γκρούνχαϊντε (Grünheide) έως και στα 7.500 οχήματα την εβδομάδα, ή περίπου 375.000 οχήματα ετησίως, παράλληλα με την επέκταση της παραγωγής κυψελών μπαταριών.

Η εταιρεία σχεδιάζει να δημιουργήσει 3.500 νέες θέσεις εργασίας και δηλώνει ότι επιδιώκει να ενσωματώσει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας στην εγκατάσταση, από την παραγωγή κυψελών μπαταριών έως την κατασκευή των ολοκληρωμένων οχημάτων.

Η Tesla επισημαίνει ότι η επέκταση εξακολουθεί να εξαρτάται από τις οικονομικές συνθήκες και προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και πιθανές διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες ενδέχεται να επηρεάσουν τις προοπτικές της.