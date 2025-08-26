Επέλαση στην Ευρώπη για τα pick-up των ΗΠΑ – Πόσο κινδυνεύουν οι πεζοί

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Τ&Ε, προειδοποιώντας για την ενδεχόμενη μαζική είσοδο επί ευρωπαϊκού εδάφους οχημάτων που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και περιβάλλοντος.

Με τη νέα συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ που δημοσιεύθηκε στις 21 Αυγούστου 2025,η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αποδεχθούν και να αναγνωρίσουν αμοιβαία τα πρότυπα της άλλης πλευράς για τα αυτοκίνητα. Το να επιτραπεί η πώληση περισσότερων SUV και φορτηγών των ΗΠΑ με πολύ χαμηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα είναι άσχημο για τους πολίτες της ΕΕ, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος (Τ&Ε).

Όπως επισημαίνεται, η προγραμματισμένη παραίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους κανόνες εμπορίου οχημάτων θα κοστίσει ζωές στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας θα σήμαινε την κατάργηση των ευρωπαϊκών νόμων που επιβάλλουν την υποχρεωτική χρήση συστήματος έκτακτης πέδησης, υπενθυμίσεων για τη χρήση ζώνης ασφαλείας και την απαγόρευση των αιχμηρών ακμών στα οχήματα» δηλώνουν στελέχη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ακόμη και πριν από αυτή τη συμφωνία, 7.000 τεράστια αμερικανικά SUV (τα περισσότερα από τα οποία ήταν pick-up RAM) πωλήθηκαν στην ΕΕ κατά τη διάρκεια του 2024. Αυτά τα μεγάλα αμερικανικά pick-up εισήχθησαν και ταξινομήθηκαν στην ΕΕ χωρίς να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή κλίματος, χάρη σε ένα νομικίστικο κενό που είναι γνωστό ως «ατομική έγκριση οχήματος» (IVA). Από τα 7.000 αμερικανικά pick-up που πωλήθηκαν στην ΕΕ πέρυσι μέσα από το «παραθυράκι» του IVA και σχεδόν 5.200 από αυτά ήταν φορτηγάκια RAM. Οι εκπομπές CO2 από τα RAM είναι κατά μέσο όρο 347 g ανά χιλιόμετρο, υπερτριπλάσιες από τον μέσο όρο των καινούργιων αυτοκινήτων (106 g/km) και σχεδόν διπλάσιες από τις εκπομπές των καινούργιων φορτηγών (185 g/km).

Οι θάνατοι πεζών σε τροχαία ατυχήματα στις ΗΠΑ είναι σήμερα τρεις φορές υψηλότεροι από ό,τι στην Ευρώπη (αφού ήταν περίπου οι ίδιοι το 2009), με την ραγδαία αύξηση των τεράστιων SUV να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην απότομη αύξηση των πεζών που σκοτώνονται στους δρόμους των ΗΠΑ. Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ μειώνει την τιμή πώλησης των RAM pick-up κατά μέσο όρο κατά 6.000 ευρώ στην Ευρώπη.

Οι πωλήσεις RAM στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 6% πέρυσι, φτάνοντας τις 5.200 περίπου, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των RAM pick-up στους ευρωπαϊκούς δρόμους να ανέρχεται σε περίπου 25.000. Τα στοιχεία εισαγωγών πριν από το 2019 δείχνουν ότι πριν από έξι χρόνια υπήρχαν πολύ λίγα RAM στους δρόμους της Ευρώπης. Το ύψος του καπό των φορτηγών RAM είναι περίπου 130 cm, σχεδόν διπλάσιο από αυτό των μεσαίου μεγέθους οικογενειακών αυτοκινήτων, όπως το VW Golf (περίπου 75 cm). Τα καπό των RAM είναι τόσο ψηλά που τα παιδιά ηλικίας έως εννέα ετών που στέκονται ακριβώς μπροστά τους δεν είναι ορατά από τον μέσο οδηγό.

Τα RAM pick-up δεν είναι εγκεκριμένα για πώληση στην αγορά της ΕΕ, αλλά εισάγονται στο πλαίσιο του IVA, φαινομενικά για να πωληθούν σε μεμονωμένη ή «ατομική» βάση. Ήδη, ο κανόνας IVA που προορίζεται για εξειδικευμένες χρήσεις, υφίσταται κατάχρηση από γερμανικούς και ολλανδικούς φορείς έγκρισης τύπου, οι οποίοι εγκρίνουν το 69% και το 30% των RAM αντίστοιχα. Οι εισαγωγές τριών άλλων φορτηγών (του Ford F-150, του Chevrolet Silverado και του GMC Sierra 1500) έχουν εκτοξευθεί από 157 το 2019 σε περίπου 1.700 το 2024.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάργηση του νόμου IVA που υποβλήθηκαν στις αρχές Ιουλίου κινδυνεύουν πλέον από την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, η οποία ορίζει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ «σκοπεύουν να αποδεχθούν και να αναγνωρίσουν αμοιβαία τα πρότυπα της άλλης πλευράς» για τα αυτοκίνητα. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που είναι υποχρεωτικά για όλα τα καινούργια αυτοκίνητα και φορτηγά από τον Ιούλιο του 2024 δεν απαιτούνται στα RAM pick-up και σε άλλα οχήματα που εισάγονται με IVA. Σε περίπτωση σύγκρουσης, ένα pick-up truck έχει σχεδόν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να σκοτώσει έναν πεζό ή ποδηλάτη από ένα κανονικό αυτοκίνητο, όπως έχουν δείξει προηγούμενες μελέτες.

«Η θλιβερή πραγματικότητα, όπως δείχνουν τα στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα στις ΗΠΑ, είναι ότι τα υπερμεγέθη αμερικανικά φορτηγάκια σκοτώνουν περισσότερους πεζούς και αποτελούν ιδιαίτερη απειλή για την ασφάλεια των παιδιών. Η δέσμευση της ΕΕ να αναγνωρίσει τα αμερικανικά πρότυπα για τα αυτοκίνητα μπορεί να κοστίσει ζωές Ευρωπαίων. Τα πρότυπα οδικής ασφάλειας της ΕΕ προστατεύουν τους πολίτες. Οι θάνατοι πεζών από τροχαία ατυχήματα στις ΗΠΑ είναι σήμερα τρεις φορές υψηλότεροι από ό,τι στην Ευρώπη, ενώ το 2009 ήταν περίπου οι ίδιοι. Η ραγδαία αύξηση των πωλήσεων φορτηγών στις ΗΠΑ έχει μεγάλη επίδραση στον υψηλό αριθμό θανάτων πεζών», καταλήγει η T&E.