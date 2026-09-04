Επέλαση των κινεζικών ρομποταξί στην Ευρώπη

Ανάπτυξη περισσότερων από 2.000 ρομποταξί στην Ευρώπη, μέσω μιας διευρυμένης συνεργασίας με την Uber.

Η κινεζική εταιρεία αυτόνομης οδήγησης Pony.ai διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο προγραμματισμένων και δυνητικών αναπτύξεων ρομποταξί στο εξωτερικό που ξεπερνά τα 4.000 οχήματα, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη, καθώς επιδιώκει να επιταχύνει την επέκτασή της εκτός Κίνας.

Οι εταιρείες αυτόνομης οδήγησης ανταγωνίζονται για την εμπορική αξιοποίηση υπηρεσιών ρομποταξί στο εξωτερικό.

Καθώς η τεχνολογία ωριμάζει και ο ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά εντείνεται, αναζητούν νέες πηγές εσόδων και συνεργασίες σε αγορές όπως η Μέση Ανατολή, η Ασία και η Ευρώπη.

Η Pony.ai, η οποία θέτει ως στόχο έναν στόλο 3.500 ρομποταξί έως το τέλος του έτους, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ολοκληρωθούν όλες οι προγραμματισμένες αναπτύξεις στο εξωτερικό.

Επίσης, δεν ανέφερε πόσα ρομποταξί έχει αναπτύξει μέχρι στιγμής εκτός Κίνας.

Πρόσφατα, δημοσιοποίησε σχέδια για την ανάπτυξη περισσότερων από 2.000 ρομποταξί στην Ευρώπη, μέσω μιας διευρυμένης συνεργασίας με την Uber.

Τα περισσότερα από 4.000 οχήματα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των προγραμματισμένων αναπτύξεων της Pony.ai στο εξωτερικό έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο συμβάσεων, ενώ το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξής τους εξαρτάται από την εξασφάλιση αδειών και την εκπλήρωση άλλων κανονιστικών και λειτουργικών απαιτήσεων, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος James Peng σε τηλεδιάσκεψη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η Pony.ai κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις το δεύτερο τρίμηνο, με τα συνολικά έσοδα να αυξάνονται κατά 68,8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Τα έσοδα από τα ρομποταξί, τα οποία για πρώτη φορά αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των συνολικών εσόδων, εκτοξεύθηκαν κατά 691,2%.

Πέρα από τα ρομποταξί, τα έσοδα της Pony.ai από ρομποτικά φορτηγά (robotrucks) αυξήθηκαν κατά 40% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο.

Η ανταγωνίστρια WeRide επιταχύνει επίσης τη διεθνή επέκτασή της και εξετάζει την Αυστραλία, τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και τη Νοτιοανατολική Ασία ως πιθανές αγορές, σύμφωνα με το Reuters.