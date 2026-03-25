Επενδύοντας στο μέλλον της κινητικότητας

Η LG Electronics επενδύει στο μέλλον της κινητικότητας, αναπτύσσοντας τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία μέσα στο όχημα και υποστηρίζουν τη μετάβαση στη νέα εποχή της συνδεδεμένης και ηλεκτροκίνητης αυτοκίνησης.

Η LG Vehicle Solutions Company αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της LG παγκοσμίως, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της εταιρείας σε τομείς όπως οι οθόνες υψηλής ευκρίνειας, το λογισμικό, η τεχνητή νοημοσύνη και η συνδεσιμότητα.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται προηγμένα in-vehicle infotainment (IVI) Systems, Automotive OLED και LCD displays, λύσεις telematics που επιτρέπουν τη συνεχή σύνδεση του οχήματος με το ψηφιακό οικοσύστημα, καθώς και τεχνολογίες που υποστηρίζουν συστήματα AdvancedDriver Assistance Systems (ADAS).

Οι λύσεις της LG έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου η ψηφιακή εμπειρία εντός του οχήματος αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Μέσα από προηγμένες οθόνες, διαδραστικά συστήματα infotainment και έξυπνες πλατφόρμες λογισμικού, η LG συμβάλλει στην εξέλιξη των λεγόμενων “software-defined vehicles”, όπου το αυτοκίνητο λειτουργεί ως μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα.

Παράλληλα, η LG Vehicle Solutions Company επενδύει σε τεχνολογίες που υποστηρίζουν την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη κινητικότητα, συνεργαζόμενη με κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως για την ανάπτυξη λύσεων που ενισχύουν την ασφάλεια, την άνεση και τη συνδεσιμότητα στο όχημα. Με όραμα τη δημιουργία ενός πλήρως συνδεδεμένου οικοσυστήματος κινητικότητας, η LG συνεχίζει να αναπτύσσει λύσεις που συνδυάζουν καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή ποιότητα εμπειρίας για την επόμενη γενιά οχημάτων.