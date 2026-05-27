Επένδυση 1 δισ. ευρώ από τη γαλλική κυβέρνηση στη Stellantis

Η γαλλική κυβέρνηση δείχνει έμπρακτα ότι δεν σκοπεύει να αφήσει την εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία να χάσει το τρένο της ηλεκτροκίνησης.

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι η χώρα θα επενδύσει 1 δισ. ευρώ στη μονάδα της Stellantis που βρίσκεται στο Μιλούζ, με στόχο την παραγωγή μιας νέας γενιάς ηλεκτρικών μοντέλων από το 2029 και μετά

Η συγκεκριμένη επένδυση θεωρείται στρατηγικής σημασίας όχι μόνο για τη Stellantis αλλά και για τη συνολική βιομηχανική πολιτική της Γαλλίας. Το εργοστάσιο στο Μιλούζ κατασκευάζει σήμερα μοντέλα όπως τα Peugeot 308 και 408, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτροκίνητων εκδόσεών τους, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα EMP2 που προέρχεται από την εποχή της PSA. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια αναμένεται να περάσει στη νέα αρχιτεκτονική STLA One, πάνω στην οποία θα βασιστεί μεγάλο μέρος της νέας γενιάς ηλεκτρικών οχημάτων του ομίλου.

To ενδιαφέρον είναι πως η γαλλική κυβέρνηση αντιμετωπίζει πλέον την αυτοκινητοβιομηχανία ως πυλώνα οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, με την εν λόγω επένδυση να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης. Αυτό περιλαμβάνει επιδοτούμενα προγράμματα leasing ηλεκτρικών αυτοκινήτων για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, αλλά και στήριξη της βιομηχανικής παραγωγής εντός Γαλλίας.

Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία, το πρόγραμμα leasing έχει ήδη συμβάλει στην ταξινόμηση στην Γαλλία περίπου 50.000 επιπλέον ηλεκτρικών αυτοκινήτων κάθε χρόνο.

Για τη Stellantis, η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο μεγάλου μετασχηματισμού. Ο όμιλος έχει ανακοινώσει ένα συνολικό πλάνο επενδύσεων ύψους 60 δισ. ευρώ έως το 2030, με δεκάδες νέα μοντέλα και σαφή έμφαση στην ηλεκτροκίνηση.