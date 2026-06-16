Επένδυση μαμούθ κορυφαίας αυτοκινητοβιομηχανίας στην Τουρκία – Πάνω από 300 θέσεις εργασίας

Ενισχύεται η παρουσία της Τουρκίας στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας, με μια νέα σημαντική επένδυση στη Νικομήδεια.

Στην κατασκευή μιας νέας μονάδας συναρμολόγησης μπαταριών στο εργοστάσιό της στη Νικομήδεια θα προχωρήσει η Hyundai, στο πλαίσιο της επένδυσης της μάρκας για το νέο ηλεκτρικό μοντέλο Ioniq 3, η οποία θα ανέλθει σε 715 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η νοτιοκορεατική μάρκα, από αυτό το ποσό, τα 55 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για το εργοστάσιο μπαταριών το οποίο, σε πρώτο στάδιο, αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 300 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hyundai, η επένδυση έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και στην αύξηση της τεχνογνωσίας της Τουρκίας στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Το νέο εργοστάσιο μπαταριών θα κατασκευαστεί σε συνεργασία με τη Hyundai Mobis, ενώ οι κυψέλες μπαταριών θα ενσωματώνονται μέσω συστημάτων αυτοματισμού. Ειδικότερα, η μονάδα, η οποία εκτείνεται σε 30.000 τετραγωνικά μέτρα, θα διαθέτει 27 ρομπότ και θα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα συστήματα για τη συναρμολόγηση πακέτων μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα.

Όσον αφορά το μοντέλο Hyundai Ioniq 3, το οποίο γνώρισαν οι 4Τροχοί από κοντά πριν από λίγους μήνες, θα αρχίσει να κατασκευάζεται στη Νικομήδεια (Ιζμίτ) τον προσεχή Αύγουστο.

Σημειώνεται ότι το εργοστάσιο στη Νικομήδεια ολοκληρώθηκε το 1997, αποτελώντας την πρώτη μονάδα παραγωγής οχημάτων της Hyundai εκτός Νότιας Κορέας, ενώ έχει παράγει περί τα 3,3 εκατ. οχήματα.

«Στο εργοστάσιό μας στη Νικομήδεια, την πρώτη εγκατάσταση της Hyundai εκτός της χώρας προέλευσής της, έχουμε παράγει 3,3 εκατομμύρια οχήματα από το 1997. Σήμερα, ως Hyundai Motor Τουρκίας, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που ανακοινώνουμε αυτή τη νέα επένδυση στις μπαταρίες. Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη επένδυση, η οποία είναι πολύ σημαντική τόσο για τη χώρα μας όσο και για την τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία, θα συμβάλει στην ανάπτυξη του εμπορικού μας σήματος στην Τουρκία», ανέφερε ο Murat Berkel, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Μάρκετινγκ και After Sales της Hyundai Motor Τουρκίας.

Η εταιρεία αναμένεται να παράγει 27.000 Ioniq 3 φέτος και περισσότερα από 40.000 την επόμενη χρονιά. Τα πακέτα μπαταριών θα χρησιμοποιούν κυψέλες NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου) που προμηθεύονται από την Ουγγαρία και κυψέλες LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) που εισάγονται από την Κίνα, επιτρέποντας στη Hyundai να προσφέρει διαφορετικές διαμορφώσεις μπαταριών για ηλεκτρικό hatchback.

Το μοντέλο έχει compact διαστάσεις (μήκος 4,155 χλστ., πλάτος 1.800 χλστ. και ύψος 1.505 χλστ.), με τη νοτιοκορεατική μάρκα, ωστόσο, να υποστηρίζει ότι αυτές δεν υποβαθμίζουν την ευρυχωρία της καμπίνας. Το επίπεδο δάπεδο και το μακρύ μεταξόνιο (2.680 χλστ.) προσφέρουν άνεση, ενώ ο χώρος αποσκευών ενισχύεται από το Megabox, το οποίο συνδράμει σε μια συνολική χωρητικότητα 441 λίτρων.

Το Ioniq 3 θα είναι διαθέσιμο με δύο προσθιοκίνητα συστήματατα κίνησης, ένα με μπαταρία 42,2 kWh για εώς 335 χλμ. αυτονομίας και ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 147 PS/250 Nm, ενώ το έτερο φέρει μεγαλύτερη μπαταρία 61 kWh για αυτονομία 490 χλμ., με την ισχύ του ηλεκτρικού μοτέρ σε αυτή την περίπτωση να είναι μικρότερη στα 135 PS, αλλά τη ροπή να παραμένει στα 250 Nm.

Το μοντέλο θα προσφέρεται στην ελληνική αγορά από τον Οκτώβριο του 2026.