Επένδυση μαμούθ της Ευρώπης στην ηλεκτροκίνηση – Το πακέτο των 200 δισ. ευρώ

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων αφορά την κατασκευή μπαταριών και εξυπηρετεί το σχέδιο της ηπείρου για μείωση της εξάρτησης από την Κίνα.

Σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δεσμεύσει σε επενδύσεις για το οικοσύστημα ηλεκτρικών οχημάτων οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και η Ελβετία, σύμφωνα με στοιχεία της New Automotive που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

Όπως αναφέρει ο ανεξάρτητος οργανισμός έρευνας στις μεταφορές, ο οποίος έχει ως στόχο την επιτάχυνση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, οι επενδύσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στην αλυσίδα εφοδιασμού μπαταριών.

Ειδικότερα, δεσμεύθηκε το ποσό των 109 δισ. ευρώ για μπαταρίες, εξυπηρετώντας τις προσπάθειες της ηπείρου να αμφισβητήσει το μονοπώλιο της Κίνας στον συγκεκριμένο τομέα.

Η ασιατική χώρα κατασκεύασε πάνω από το 80% όλων των μπαταριών που παρήχθησαν το 2025, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούνται εκτός του τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ) νωρίτερα φέτος.

«Η Ευρώπη πλέον παράγει μπαταρίες για περίπου ένα στα τρία ηλεκτρικά οχήματα που πωλούνται εγχώρια», αναφέρει η New Automotive, προσθέτοντας ότι παραγωγική ικανότητα που έχει ανακοινωθεί θα μπορούσε να καλύψει τη μελλοντική ζήτηση, εφόσον αξιοποιηθεί πλήρως.

Περίπου 60 δισ. ευρώ έχουν επενδυθεί στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, με έμφαση στη μετατροπή παλαιών εργοστασίων αυτοκινήτων αλλά και σε επιλεγμένες νέες εγκαταστάσεις αποκλειστικά για μηδενικών ρύπων οχήματα.

Οι επενδύσεις στη δημόσια υποδομή φόρτισης ανέρχονται μεταξύ 23 και 46 δισ. ευρώ, με πάνω από ένα εκατομμύριο δημόσια σημεία φόρτισης να έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ευρώπη.

Οι επενδύσεις των 200 δισ. ευρώ υποστηρίζουν πάνω από 150.000 θέσεις εργασίες, ενώ μόλις ολοκληρωθούν όλα τα έργα που έχουν ανακοινωθεί αναμένεται να δημιουργηθούν επιπλέον 300.000 θέσεις.

Σύμφωνα, ωστόσο, με την έκθεση της New Automotive, καταγράφονται σημαντικές ανισότητες, με τη Γερμανία, τον μεγαλύτερο παραγωγό αυτοκινήτων της Ευρώπης, να αντιπροσωπεύει το έναν τέταρτο των επενδύσεων της περιοχής