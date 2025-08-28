Επένδυση-μαμούθ της Hyundai – Περισσότερα αυτοκίνητα, νέα μονάδα ρομποτικής

Ο Όμιλος ανακοίνωσε αύξηση της επένδυσής του στις ΗΠΑ, έχοντας ως στόχο να ενισχύσει την παραγωγή αλλά και να συμβάλλει στην ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.

Αναθεωρεί προς τα πάνω η Hyundai το ύψος της επένδυσής της στις ΗΠΑ, ανακοινώνοντας επίσημα ότι θα ανέλθει σε 26 δισ. δολάρια, έναντι των 21 δισ. δολαρίων που είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο του 2025.

Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 2025 και 2028, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στην καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξή της σε βασικούς κλάδους, επισημαίνει η εταιρεία.

Στόχος της Hyundai είναι η προώθηση στρατηγικών πρωτοβουλιών στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της χαλυβουργίας και της ρομποτικής. Ακολουθούν τα κύρια σημεία της επένδυσης:

– Επέκταση της παραγωγικής ικανότητας αυτοκινήτων στις ΗΠΑ: Οι Hyundai και Kia, θυγατρικές του Ομίλου στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, θα επεκτείνουν ουσιαστικά την παραγωγική τους ικανότητα στις Ηνωμένες Πολιτείας Αμερικής., ενισχύοντας τη δυνατότητα του Ομίλου να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις εξελισσόμενες ανάγκες των Αμερικανών καταναλωτών.

– Κέντρο Καινοτομίας για τη Ρομποτική: Προβλέπεται η δημιουργία υπερσύγχρονης μονάδας ρομποτικής με ετήσια δυναμικότητα 30.000 μονάδων, που θα λειτουργεί ως κέντρο σχεδιασμού, παραγωγής, δοκιμών και ανάπτυξης στις Η.Π.Α. Η πρωτοβουλία αυτή θα τοποθετήσει τη Hyundai Motor Group στην πρωτοπορία του παγκόσμιου οικοσυστήματος ρομποτικής, σύμφωνα με την εταιρεία.

– Στρατηγική Χαλυβουργία: Θα κατασκευαστεί στη Λουιζιάνα και θα υποστηρίξει στρατηγικούς κλάδους των ΗΠΑ, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, ενισχύοντας τις τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες και την ανθεκτικότητα της βιομηχανίας.

Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, η εταιρεία αναμένει να δημιουργήσει περίπου 25.000 νέες άμεσες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τα επόμενα τέσσερα χρόνια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, προσθέτει.

Από την είσοδό του στην αμερικανική αγορά το 1986, ο Όμιλος έχει επενδύσει περισσότερα από 20,5 δισ. δολάρια, ευθυγραμμίζοντας την ανάπτυξή του με εκείνη της χώρας.

«Η τελευταία αυτή επένδυση υπογραμμίζει την αταλάντευτη δέσμευση του Ομίλου στην οικονομία των ΗΠΑ και τον ρόλο του ως αξιόπιστου εταίρου στην προώθηση της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και της μακροπρόθεσμης ευημερίας».