Επέστρεψαν στα ύψη οι πωλήσεις ηλεκτρικών στη Νορβηγία – Κυριαρχία για την Tesla

Μετά τις ασθενείς επιδόσεις του Ιανουαρίου, οι ταξινομήσεις της Tesla στη Νορβηγία επανήλθαν σε υψηλά επίπεδα.

Φιλικό φαίνεται ότι αποδείχθηκε το αυτοκινητικό περιβάλλον της Νορβηγίας για την Tesla τον Φεβρουάριο του 2026, με την εταιρεία του Elon Musk να πραγματοποιεί την αντεπίθεσή της και να αναρριχάται ξανά στην 1η θέση των πωλήσεων αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Νορβηγικού Συμβουλίου Πληροφοριών Οδικής Κυκλοφορίας (OFV), τον περασμένο μήνα ταξινομήθηκαν 7.127 νέα ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσωπεύοντας μερίδιο αγοράς 98,01%, που σηματοδοτεί σημαντική ανάκαμψη μετά την πτώση του Ιανουαρίου. Τότε ορισμένες αλλαγές στους κανόνες του ΦΠΑ, ώθησαν πολλούς αγοραστές να σπεύσουν στις νορβηγικές αντιπροσωπείες προς τα τέλη του 2025.

Ο διευθυντής του OFV, Geir Inge Stokke, σημείωσε ότι παρόμοια μοτίβα παρατηρήθηκαν και με αλλαγές στον ΦΠΑ το 2022, με τη ζήτηση να εξασθενεί προσωρινά πριν επανέλθει σε κανονικά επίπεδα.

Μέσα σε αυτή την τάση, το Tesla Model Y σημείωσε δυναμική επιστροφή. Μετά από έναν ασυνήθιστα αδύναμο Ιανουάριο, κατά τον οποίο το Tesla Model Y υποχώρησε στην έβδομη θέση, το μοντέλο επέστρεψε στην κορυφή του πίνακα πωλήσεων της Νορβηγίας.

Το Model Y κατέγραψε 1.073 ταξινομήσεις, εξασφαλίζοντας μερίδιο αγοράς 14,8%, ενώ η Tesla, με 1.210 ταξινομήσεις, αναδείχθηκε η δημοφιλέστερα μάρκα στη χώρα, καταγράφοντας μερίδιο 16,6%. Η Toyota ακολούθησε με 941 ταξινομήσεις, ενώ οι Volkswagen, Volvo και Skoda συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα των μαρκών.

Όπως αναφέρουν νορβηγικά δημοσιεύματα, τα στοιχεία του Φεβρουαρίου υποδηλώνουν ότι η πτώση της Tesla τον Ιανουάριο συνδεόταν περισσότερο με χρονικούς παράγοντες γύρω από τις προσαρμογές του ΦΠΑ παρά με διαρθρωτικές μεταβολές στη ζήτηση.

Πλέον στη Νορβηγία αναμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί το υπόλοιπο του έτους για τη μάρκα, η οποία προωθεί την κυκλοφορία του συστήματος αυτόνομης οδήγησης (με επιτήρηση) στην Ευρώπη εντός του έτους.

Η εταιρεία σημείωσε άνοδο και σε άλλες χώρες, όπως στη Γαλλία όπου οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 55%, παρότι οι περισσότερες ανταγωνιστές της διέθεσαν λιγότερα αυτοκίνητα σε σχέση με έναν χρόνο πριν.