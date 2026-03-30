Έπιασαν δουλειά τα ρομπότ της Renault (+video)

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία θέλει να απαλλάξει τους εργαζομένους της από εξαντλητικές εργασίες και να μειώσει τον χρόνο παραγωγής αυτοκινήτων.

Η Renault έχει αρχίσει να αξιοποιεί ανθρωποειδή ρομπότ στο εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων της στη Γαλλία, προκειμένου να απαλλάξει τους εργαζομένους της από βαριές και εξαντλητικές εργασίες. Ήδη το πρώτο δίποδο, ακέφαλο ρομπότ έχει πιάσει δουλειά, μεταφέροντας ελαστικά, ενώ ο συνολικός αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σε 350 μέσα στους επόμενους 18 μήνες.

Η «επιστράτευση» ρομπότ εντάσσεται στο σχέδιο της Renault για μείωση του χρόνου παραγωγής ανά όχημα κατά 30% και συρρίκνωση του κόστους παραγωγής κατά 20% τα επόμενα πέντε χρόνια, καθώς στοχεύει να γίνει η κορυφαία ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το ρομπότ, υπό την ονομασία Calvin-40, αναπτύχθηκε από τη νεοφυή εταιρεία Wandercraft με έδρα τη Νέα Υόρκη και μπορεί να σηκώσει έως και 40 κιλά εκατοντάδες φορές την ημέρα χωρίς να χρειάζεται ξεκούραση. Διαθέτει κάμερες τοποθετημένες στη μέση και χρησιμοποιεί φώτα LED για να «επικοινωνεί» την κατάστασή του. Πρόκειται για τη δεύτερη γενιά του ρομπότ και η κατασκευάστρια εταιρεία Wandercraft δηλώνει ότι αναπτύχθηκε μέσα σε μόλις 40 ημέρες.

Το ρομπότ Calvin-40 μπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να επιλέγει μικτά εξαρτήματα από κάδους, αλλά προς το παρόν περιορίζεται στην ανύψωση ελαστικών και στη μεταφορά πάνελ στο τμήμα αμαξώματος.Σύμφωνα με τον επικεφαλής παραγωγής της Renault, Thierry Charvet, τα ρομπότ δεν θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους, ειδικά στην τελική γραμμή συναρμολόγησης, όπου τοποθετούνται όλα τα εξαρτήματα στο αυτοκίνητο, επειδή δεν έχουν την απαιτούμενη ταχύτητα, αλλά και την απαραίτητη επιδεξιότητα.