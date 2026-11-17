Ανάμεσα στις μάρκες που βρίσκονται συχνότερα στο στόχαστρο των εγκληματικών κυκλωμάτων συγκαταλέγονται οι Toyota, Honda, Hyundai, Mercedes, Audi, Land Rover και Jeep, αλλά και οι γαλλικές Peugeot και Renault.

Πριν από τέσσερα χρόνια, υπό την αιγίδα της Interpol, οι συνοριακές αστυνομικές αρχές 77 χωρών κινητοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Carback», μιας ιστορικής πρωτοβουλίας με στόχο την καταπολέμηση της κλοπής οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το αποτέλεσμα ήταν ο εντοπισμός περίπου 1.200 αυτοκινήτων και η σύλληψη 200 υπόπτων για συμμετοχή σε κυκλώματα παράνομης διακίνησης.

Η «Carback» αποτελεί μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, για την οποία εξακολουθούν να εκφράζουν την ικανοποίησή τους στα κεντρικά γραφεία της Interpol στη Λυών, ιδιαίτερα στη μονάδα που είναι επιφορτισμένη με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τα οχήματα, σημειώνει το Caradisiac.

Πράγματι, πριν από τέσσερα χρόνια, από τις 16 έως τις 31 Μαΐου 2022, ο Διεθνής Οργανισμός Εγκληματολογικής Αστυνομίας συντόνισε μια πρωτοφανή επιχείρηση πεδίου, με στόχο τον εντοπισμό και την ανάκτηση μεγάλου αριθμού κλεμμένων οχημάτων σε χρόνο-ρεκόρ.

Από τη Νότια Αμερική έως την Κεντρική Ασία, περνώντας από την Ευρώπη και την Αφρική. Από την Αργεντινή έως το Κιργιστάν, αλλά και την Ισπανία και τη Σουηδία, οι αστυνομικές αρχές 77 χωρών τέθηκαν ταυτόχρονα σε επιφυλακή.

Ο στόχος ήταν να πραγματοποιούνται έλεγχοι όλο το εικοσιτετράωρο, επί 15 ημέρες, προκειμένου να περιοριστούν στα αντίστοιχα χερσαία και θαλάσσια σύνορα η κλοπή οχημάτων, η παράνομη διακίνησή τους και το εμπόριο ανταλλακτικών.

Χρησιμοποιούνται ως μέσο ανταλλαγής

Μέσω οδικών ελέγχων και στοχευμένων ερευνών, αστυνομικοί από 77 χώρες συνέβαλαν ώστε η επιχείρηση «Carback» να αποτελέσει μια πρωτοφανή διεθνή πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τα οχήματα.

Πολλά κλεμμένα μηχανοκίνητα οχήματα, κυρίως επιβατικά αυτοκίνητα, αλλά και φορτηγά και μοτοσικλέτες, αποτελούν αντικείμενο διασυνοριακής παράνομης διακίνησης.

Αρκετά από αυτά χρησιμοποιούνται ως μέσο ανταλλαγής: ανταλλάσσονται με ναρκωτικά, όπλα ή άλλα παράνομα εμπορεύματα, συνήθως προς όφελος οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, ακόμη και τρομοκρατικών δικτύων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, την άνοιξη του 2022, η επιχείρηση «Carback» έδωσε στις αρχές τη δυνατότητα να επιδείξουν μια πρωτοφανή επιχειρησιακή ισχύ. Πραγματοποιήθηκαν αιφνιδιαστικοί τροχονομικοί και συνοριακοί έλεγχοι, καθώς και στοχευμένες έρευνες, ιδίως σε συνεργεία και εγκαταστάσεις όπου αποσυναρμολογούνται οχήματα.

Φωτογραφία: Interpol

1.121 αυτοκίνητα και 64 μοτοσικλέτες

Η αστυνομική κινητοποίηση είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα: εντοπίστηκαν συνολικά 1.185 κλεμμένα οχήματα, εκ των οποίων 1.121 αυτοκίνητα και 64 μοτοσικλέτες.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση 222 άτομα που θεωρούνται ύποπτα για συμμετοχή σε κυκλώματα παράνομης διακίνησης, μεταξύ των οποίων και αρκετοί διακινητές οχημάτων.

Για τον εντοπισμό των κλεμμένων μοντέλων και την ολοκλήρωση των ερευνών τους, οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησαν, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα του SMV (Stolen Motor Vehicles), μιας διεθνούς βάσης δεδομένων που καταγράφει τις δηλώσεις κλοπής οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιπλέον, όπως εξηγεί η Interpol:

«Καθώς οι αριθμοί αναγνώρισης οχήματος (VIN) αφαιρούνται συνήθως από τα κλεμμένα αυτοκίνητα, η υποστήριξη που παρασχέθηκε επέτρεψε στις εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου να συνεργαστούν με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, προκειμένου να προσδιορίσουν την προέλευση των οχημάτων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο καταγράφονται στη βάση δεδομένων SMV από 250.000 έως 270.000 οχήματα.

Η συγκεκριμένη βάση αποδεικνύεται «εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς τα οχήματα μεταπωλούνται συχνά πέρα από τα εθνικά σύνορα. Μάλιστα, ορισμένες φορές εντοπίζονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου κλάπηκαν».

Ποιες μάρκες βρίσκονται στο στόχαστρο

Ανάμεσα στις μάρκες που βρίσκονται συχνότερα στο στόχαστρο των εγκληματικών κυκλωμάτων συγκαταλέγονται οι Toyota, Honda, Hyundai, Mercedes, Audi, Land Rover και Jeep, αλλά και οι γαλλικές Peugeot και Renault.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κλοπές πραγματοποιούνται πλέον μέσω ηλεκτρονικής παραβίασης των συστημάτων ασφαλείας των αυτοκινήτων.

Η επιχείρηση «Carback» του 2022 επαναλήφθηκε έκτοτε με παρόμοιες δράσεις, αν και με πιο περιορισμένους στόχους και γεωγραφική κάλυψη.

Η επιχείρηση «Safe Wheels»

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επιχείρηση «Safe Wheels», που πραγματοποιήθηκε το 2025 στη Δυτική Αφρική. Σε συνεργασία με 12 χώρες της περιοχής, οι αρχές επιχείρησαν να εντοπίσουν κλεμμένα οχήματα που προέρχονταν από τον Καναδά.

Ένα ακόμη πιο πρόσφατο παράδειγμα καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2026, όταν η μονάδα της Interpol για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τα οχήματα συντόνισε μια τοπική επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλώματος στην Κένυα, με την ονομασία «Carback II».