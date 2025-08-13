Επιδοτήσεις 600 εκατ. ευρώ για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ιταλία

Με τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην ιταλική αγορά αυτοκινήτου να παραμένει χαμηλή, η κυβέρνηση ενέκρινε πακέτο επιδοτήσεων.

Πακέτο επιδοτήσεων ύψους σχεδόν 600 εκατ. ευρώ ενέκρινε πριν από λίγες ημέρες το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ιταλίας, με στόχο την τόνωση της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το πρόγραμμα θα καλύπτει έως και το 30% της τελικής τιμής ενός νέου ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ηλεκτρικού επαγγελματικού οχήματος, προσφέροντας έως 10.000 ευρώ σε ιδιώτες και έως 20.000 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις.

Οι επιδοτήσεις χρηματοδοτούνται από τα μεταπανδημικά κονδύλια ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι διαθέσιμες αποκλειστικά σε ιδιώτες ή εταιρείες που εδρεύουν σε μεγάλες αστικές περιοχές, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι δικαιούχοι να αποσύρουν όχημα με προδιαγραφές εκπομπών Euro 5 και κάτω, το οποίο έχει κατασκευαστεί πριν από το 2015.

Όπως αναφέρει το Reuters, η ΕΕ εφαρμόζει κανονισμούς για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και την κατάργηση των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, αλλά οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων επί ευρωπαϊκού εδάφους βρίσκονται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα, λόγω των υψηλών τιμών και της ασθενούς επέκτασης του δικτύου υποδομών φόρτισης.

Τον περασμένο Ιούνιο, στην Ιταλία, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσώπευαν μόλις το 6% των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 15%.

Το επόμενο έτος η ΕΕ θα επανεξετάσει την απαγόρευση πώλησης καινούργιων αυτοκινήτων βενζίνης και πετρελαίου από το 2035, υπό την πίεση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και ορισμένων εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες δηλώνουν ανέτοιμες να μεταβούν σε ένα καθεστώς ηλεκτρικής κινητικότητας.