Για ποιο λόγο βυθίζεται η παραγωγή αυτοκινήτων στην Τουρκία

Η παραγωγή αυτοκινήτων στην Τουρκία μειώθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026, ενώ οι εξαγωγές υποχώρησαν σε όγκο κατά 14%, καθώς η ασθενέστερη παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων και οι λιγότερες εργάσιμες ημέρες επιβάρυναν τον κλάδο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα.

Ωστόσο, στελέχη του κλάδου δήλωσαν ότι η πτώση αντανακλά εν μέρει τις προετοιμασίες των αυτοκινητοβιομηχανιών για την εισαγωγή νέων μοντέλων και την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας, με τον αντίκτυπο αυτών των επενδύσεων να αναμένεται να γίνει πιο εμφανής κατά το τελευταίο τρίμηνο και, ιδιαίτερα, το 2027, σημειώνει η Daily Sabah.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανιών (OSD), Cengiz Eroldu, δήλωσε ότι ορισμένα από τα μέλη της προετοιμάζουν τις γραμμές παραγωγής τους για νέα μοντέλα και επενδύσεις σε παραγωγική δυναμικότητα.

«Όταν ένα νέο προϊόν εισάγεται σε μια γραμμή παραγωγής, ο υφιστάμενος ρυθμός παραγωγής πρέπει να μειωθεί για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Θεωρούμε ότι η απώλεια παραγωγής αποτελεί φυσιολογική συνέπεια της μετάβασης σε νέες επενδύσεις», δήλωσε ο Eroldu.

Η Hyundai, η Opel και η Peugeot ανακοίνωσαν μόλις πρόσφατα νέες επενδύσεις και την έναρξη παραγωγής νέων μοντέλων στην Τουρκία.

Την Παρασκευή, η Hyundai ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου IONIQ 3 σε εργοστάσιο στην επαρχία Κοτζαέλι, στη βορειοδυτική Τουρκία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Opel ανακοίνωσε ότι μεταφέρει την παραγωγή του ελαφρού επαγγελματικού μοντέλου Combo στην Τουρκία από το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Στα τέλη Ιουλίου, η Peugeot ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει την παραγωγή του ελαφρού επαγγελματικού οχήματος Rifter στην Τουρκία από το τρίτο τρίμηνο.

Η παραγωγή μειώνεται καθώς εξασθενεί η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων

Ο Eroldu δήλωσε, παράλληλα, ότι ο κλάδος έχασε επίσης περίπου πέντε έως έξι εργάσιμες ημέρες κατά τους πρώτους επτά μήνες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι, λόγω των επίσημων αργιών.

Η συνολική παραγωγή αυτοκινήτων ανήλθε σε 767.216 οχήματα κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου, μειωμένη κατά 8% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της OSD. Η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 19%, στις 424.667 μονάδες.

Η παραγωγή επαγγελματικών οχημάτων, ωστόσο, παρέμεινε πιο ανθεκτική, σημειώνοντας αύξηση 9%. Εντός της κατηγορίας, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 16% για τα midibus, κατά 15% για τα ελαφρά φορτηγά, κατά 8% για τα λεωφορεία και κατά 1% για τα φορτηγά, ενώ η παραγωγή minibuses μειώθηκε κατά 9%.

Ο όγκος των εξαγωγών μειώνεται, αλλά τα έσοδα παραμένουν ανθεκτικά

Οι εξαγωγές αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 14% σε όγκο, στις 542.401 οχήματα, κατά τους πρώτους επτά μήνες, σύμφωνα με τα στοιχεία της OSD. Περίπου το 71% της συνολικής παραγωγής εξήχθη.

Οι εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 29%, στις 255.679 μονάδες, ενώ οι εξαγωγές επαγγελματικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 8%. Οι εξαγωγές τρακτέρ αυξήθηκαν κατά 20%, στις 7.792 μονάδες.

Παρά τη μείωση των εξαγωγών σε αριθμό μονάδων, τα έσοδα από τις εξαγωγές συνέχισαν να αυξάνονται. Σύμφωνα με στοιχεία της Συνέλευσης Εξαγωγέων της Τουρκίας (TİM), οι συνολικές εξαγωγές αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά περίπου 2%-2,6% σε όρους δολαρίου, φτάνοντας περίπου τα 24 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Εξαγωγέων της Αυτοκινητοβιομηχανίας του Ουλουντάγ, τα έσοδα από τις εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 9%, στα 6,3 δισ. δολάρια, ενώ οι εξαγωγές από τους κύριους κατασκευαστές αυξήθηκαν κατά 0,1% και εκείνες από τους προμηθευτές κατά 4,5%.

Η αυτοκινητοβιομηχανία παρέμεινε ο κορυφαίος εξαγωγικός κλάδος της Τουρκίας, αντιπροσωπεύοντας το 17% των συνολικών εξαγωγών.

Η εγχώρια αγορά συρρικνώνεται, αλλά αυξάνεται το εγχώριο μερίδιο

Η συνολική αγορά αυτοκινήτων συρρικνώθηκε κατά 11% σε ετήσια βάση, στα 661.249 οχήματα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 12%, στις 502.712 μονάδες, ενώ η αγορά επαγγελματικών οχημάτων συρρικνώθηκε κατά 5%.

Οι πωλήσεις βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μειώθηκαν κατά 8%, αλλά οι πωλήσεις λεωφορείων αυξήθηκαν κατά 23% και οι πωλήσεις midibus κατά 14%.

Ο Eroldu σημείωσε ότι, παρά τη συρρίκνωση της αγοράς, ο κλάδος παρέμεινε σημαντικά πάνω από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους του. Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας, η συνολική αγορά ήταν κατά 31% υψηλότερη, η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων κατά 32% υψηλότερη, η αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων κατά 30% υψηλότερη και η αγορά βαρέων επαγγελματικών οχημάτων κατά 22% υψηλότερη.