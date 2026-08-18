Η Tesla ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του Cybercab

Η Tesla σχεδιάζει να προσφέρει αρχικά μεταφορές στους υπαλλήλους της σε δημόσιους δρόμους και στη συνέχεια να ενσωματώσει τα Cybercabs στην υπηρεσία ρομποταξί.

Η Tesla έχει ενημερώσει τους υπαλλήλους της ότι προετοιμάζεται για την πρώτη δημόσια κυκλοφορία του Cybercab, ξεκινώντας από το Ώστιν του Τέξας, ήδη από αυτόν τον μήνα, ανέφερε η Information, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια.

Το Cybercab, ένα ειδικά κατασκευασμένο αυτόνομο όχημα χωρίς πετάλια ή τιμόνι, είναι κρίσιμο για τις φιλοδοξίες της Tesla για τα ρομποταξί, καθώς η εταιρεία σχεδιάζει να αναπτύξει τελικά το όχημα για την αυτόνομη υπηρεσία μεταφοράς.

Η Tesla σχεδιάζει να προσφέρει αρχικά μεταφορές στους υπαλλήλους της σε δημόσιους δρόμους και στη συνέχεια να ενσωματώσει τα Cybercabs στην υπηρεσία ρομποταξί στο Ώστιν λίγες ημέρες αργότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Tesla δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Η εταιρεία ξεκίνησε τις δοκιμές του Cybercab σε δημόσιους δρόμους τον Ιούνιο και η παραγωγή του οχήματος αναμένεται να ενταθεί αργότερα φέτος.