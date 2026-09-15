Μαχητικό drone αναπτύσσει η Saab

Η Saab αποκάλυψε το νέο drone στο Jubilee Air Show, στην αεροπορική βάση Malmen στο Linköping της Σουηδίας.

Η Saab παρουσίασε, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στη Σουηδία, το πρώτο της πρωτότυπο μαχητικό drone, το A3-001.

Σε έναν κόσμο όπου σχεδόν όλοι οι σημαντικοί παίκτες της αμυντικής βιομηχανίας αναπτύσσουν κάποιο είδος μη επανδρωμένου αεροσκάφους με δυνατότητα να επιχειρεί σε συνδυασμό με επανδρωμένα μαχητικά, από την εικόνα έλειπε μία μεγάλη εταιρεία: η Saab.

Η σουηδική αμυντική εταιρεία αποτελεί ισχυρή δύναμη στον τομέα της στρατιωτικής αεροπορίας, έχοντας αναπτύξει ορισμένες από τις πιο προηγμένες πλατφόρμες της εποχής, μεταξύ των οποίων το μαχητικό Gripen και το αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου GlobalEye. Μάλιστα, έχοντας κατά νου αυτά τα δύο αεροσκάφη, οι Σουηδοί παρουσίασαν αυτό που ονομάζεται A3-001.

Η Saab αποκάλυψε το νέο drone στο Jubilee Air Show, στην αεροπορική βάση Malmen στο Linköping της Σουηδίας, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, παρουσιάζοντάς το ως ένα μοντέλο πλήρους κλίμακας που αποτελεί το πρωτότυπο μιας μελλοντικής μη επανδρωμένης πλατφόρμας μάχης. Προς το παρόν, δεν είναι επιχειρησιακό με κανέναν τρόπο, όμως αποκαλύπτει μια σχεδίαση που θα μπορούσε να πετά στους ευρωπαϊκούς ουρανούς στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

Πού θα χρησιμοποιηθεί το drone

Η Saab αναφέρει ότι έχει σχεδιάσει το συγκεκριμένο αεροσκάφος ως μια ιπτάμενη μηχανή χαμηλής παρατηρησιμότητας, με προηγμένες δυνατότητες αυτόνομης λειτουργίας και ικανότητα επιχειρήσεων σε διαφορετικά πεδία.

Προορίζεται να χρησιμοποιείται παράλληλα με επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια σειρά αποστολών, όπως ηλεκτρονικός πόλεμος, καταστολή της εχθρικής αεράμυνας και αποστολές προσβολής στόχων ακριβείας σε ιδιαίτερα αμφισβητούμενα περιβάλλοντα.

Το πρόγραμμα του συνεργατικού μαχητικού αεροσκάφους (Collaborative Combat Aircraft – CCA) βρίσκεται σε τόσο πρώιμο στάδιο, ώστε μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί κυριολεκτικά καθόλου τεχνικές λεπτομέρειες. Οι εκπρόσωποι της Saab ανέφεραν μόνο, ότι η εταιρεία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει επιδείξεις πτήσης του A3-001 χωρίς πλήρωμα -το οποίο είναι επίσης γνωστό ως Saab A3- πριν από το τέλος της δεκαετίας, ενώ το αεροσκάφος αναμένεται να καταστεί επιχειρησιακό στα μέσα της επόμενης δεκαετίας.

Saab A3

Έντονος ανταγωνισμός

Βεβαίως, μέχρι τότε είναι πιθανό ο κόσμος να έχει περάσει σε κάτι ακόμη πιο προηγμένο από τα CCA. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί παίκτες του κλάδου βρίσκονται ήδη σε αρκετά προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης των δικών τους σχεδιάσεων, ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη επιλεγεί από ένοπλες δυνάμεις ανά τον κόσμο.

Το FQ-44A της Anduril και το FQ-42A της General Atomics έχουν ήδη επιλεγεί από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ (USAF) για να καλύψουν τις ανάγκες των χειριστών της, ενώ και για τα δύο προγράμματα σημειώνεται ταχεία πρόοδος. Παράλληλα, η Boeing βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης του MQ-28A Ghost Bat, ενός αεροσκάφους που ξεκίνησε ως το πρώτο στρατιωτικό μαχητικό αεροσκάφος που κατασκευάστηκε στην Αυστραλία εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα. Και αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα.

Έτσι, το A3 της Saab αντιμετωπίζει σοβαρό ανταγωνισμό από άλλους κατασκευαστές. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γνωρίσει επιτυχία. Μένει να φανεί, ωστόσο, αν θα καταφέρει τελικά να περάσει από το στάδιο του σχεδιασμού στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι οι Ευρωπαίοι έχουν μια συνήθεια να ανακοινώνουν μεγάλα αμυντικά προγράμματα και στη συνέχεια να κάνουν πίσω πριν αυτά υλοποιηθούν.

Για παράδειγμα, το γιγαντιαίο πρόγραμμα Future Combat Air System (FCAS), από το οποίο επρόκειτο να προκύψει το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος έκτης γενιάς της ευρωπαϊκής ηπείρου, ακυρώθηκε το καλοκαίρι του 2026, περίπου μία δεκαετία μετά την πρώτη ανακοίνωσή του.