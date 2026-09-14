Μίνι σειρά για τον Lando Norris – Πότε βγαίνει

Η σειρά έχει τον προσωρινό τίτλο Lando και δημιουργείται από την Box to Box Films.

Μια μίνι σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων για τον οδηγό της Formula 1 Lando Norris, θα κάνει πρεμιέρα το 2027 στο Amazon Prime Video.

Η σειρά έχει τον προσωρινό τίτλο Lando και δημιουργείται από την Box to Box Films, την ίδια εταιρεία που βρίσκεται πίσω από τη δημοφιλή σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, Formula 1: Drive to Survive.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lando Norris (@lando)

«Ίσως να με έχετε δει με αυτή την κάμερα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουμε κάποια πραγματικά υπέροχα νέα να μοιραστούμε», είπε ο Norris στους ακολούθους του στο Instagram.

«Γυρίζουμε ένα ντοκιμαντέρ μαζί με το Prime Video και θα σας παρουσιάζει σε μεγάλο βάθος τη ζωή μου, ολόκληρη τη ζωή μου μακριά από την πίστα. Δηλαδή, πράγματα που στην πραγματικότητα δεν βλέπετε ποτέ».

«Κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε δει, κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, ότι τραβάω τα δικά μου βίντεο, τα Lando Logs. Εκεί έχω την ευκαιρία να σας μεταφέρω στα παρασκήνια. Όμως αυτό θα είναι πολύ μεγαλύτερο, πολύ καλύτερο», τόνισε.

«Και για πολλούς από εσάς, αποτελείτε μέρος αυτού του ταξιδιού. Και αυτή είναι η ευκαιρία μου να μοιραστώ περισσότερα από όλα αυτά μαζί σας, επειδή είστε πάντα εκεί και με στηρίζετε κάθε Σαββατοκύριακο. Επομένως, ουσιαστικά είστε ο λόγος που τα κάνω όλα αυτά. Και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα τα μοιραστώ όλα μαζί σας. Θα κυκλοφορήσει την επόμενη σεζόν, το 2027», πρόσθεσε ο Norris.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από την επίσημη σύνοψη της σειράς ντοκιμαντέρ:

«Από τη στιγμή που ο Lando έπιασε για πρώτη φορά το τιμόνι ενός καρτ στο Μπρίστολ, οι αγώνες αντιπροσώπευαν για εκείνον την απόλυτη, συναρπαστική χαρά. Εμπνευσμένος από τα είδωλά του, μεταξύ των οποίων και ο θρυλικός Valentino Rossi, ανέβηκε γρήγορα στις κατηγορίες -έχοντας ως κίνητρο όχι μόνο τη φιλοδοξία, αλλά και την αδιάκοπη αναζήτηση της διασκέδασης και της αυθεντικότητας, καθώς και μια έντονη αποφασιστικότητα να κερδίζει.

Όμως, πώς είναι πραγματικά η ζωή όταν βρίσκεσαι στην κορυφή του αθλήματός σου σε ηλικία μόλις 26 ετών; Με πρωτοφανή πρόσβαση στη ζωή του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού -μέχρι και τα 27α γενέθλιά του- αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ προσφέρει μια αυθεντική ματιά στον κόσμο του Lando: από τις τρέλες των διακοπών με τους φίλους του, μέχρι πιο προσωπικές και ήρεμες στιγμές με την οικογένειά του, από τη χαρά της κατάκτησης της πρώτης του νίκης σε Grand Prix της σεζόν, μέχρι την προβολή που συνοδεύει το γεγονός ότι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου αθλητισμού».