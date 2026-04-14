Επίσημο: Ανανεωμένη Mercedes EQS με αυτονομία 926 χλμ.

Η ηλεκτρική ναυαρχίδα της μάρκας από τη Στουτγάρδη προβάλλει πιο ικανή από ποτέ, με «όπλα» τη μεγάλη αυτονομία, την ταχύτερη φόρτιση και τα νέα δεδομένα στην αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και οχήματος.

Η Mercedes EQS κατέχει σημαίνουσα θέση στην γκάμα της μάρκας από τη Στουτγάρδη καθώς ήταν, μεταξύ άλλων, η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική λιμουζίνα της και το πρώτο προϊόν της με το ψηφιακό οικοσύστημα MBUX Hyperscreen που έθεσε νέα δεδομένα στον τομέα της επικοινωνίας μεταξύ οδηγού και οχήματος.

Για να ενισχύσει τη δημοφιλία της ηλεκτρικής ναυαρχίδας της, η Mercedes την υπέβαλε σε αναβαθμίσεις, με κυριότερη την αύξηση της αυτονομίας η οποία αποτελεί από τις μεγαλύτερες στον κόσμο των τεσσάρων τροχών.

Ειδικότερα, η αναβαθμισμένη EQS φέρει νέα χημεία μπαταρίας με αυξημένη ενεργειακή πυκνότητα και χωρητικότητα στα 122 kWh, από 118 kWh, χαρίζοντας στην πισωκίνητη έκδοση EQS 450+ κατά 13% μεγαλύτερη αυτονομία η οποία φτάνει τα 926 χλμ. Την ίδια μπαταρία ενσωματώνουν και οι εκδόσεις 500 και 580 4ΜΑΤΙC, ενώ η 400 τροφοδοτείται από συσσωρευτές 112 kWh.

Επιπλέον, πυρήνας της νέας EQS είναι μια νέας γενιάς αρχιτεκτονική με τεχνολογία 800V που σηματοδοτεί υπερ-ταχεία φόρτιση, με ισχύ έως 350 kW για ανεφοδιασμό 320 χλμ. σε μόλις 10 λεπτά.

Ακόμη, κατά τη φόρτιση σε σταθμό 400V, ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου διασφαλίζει ότι η μπαταρία «διαιρείται εικονικά» σε δύο μέρη. Κάθε μισό φορτίζεται με 400 volt και έως 175 kW, έτσι ώστε σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία φόρτισης να είναι γρήγορη αλλά και αποδοτική.

Σύμφωνα με τη γερμανική μάρκα, οι ηλεκτροκινητήρες του μοντέλου (EDU – Electric Drive Units) αντιπροσωπεύουν ένα γενεαλογικό άλμα σε σχέση με τους προκατόχους τους, καθώς είναι πιο συμπαγείς, προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη αποδοτικότητα και είναι πιο ανθεκτικοί.

Οι αναβαθμίσεις αφορούν και νέο κιβώτιο δύο σχέσεων στον πίσω άξονα, με την πιο κοντή 1η σχέση να συνδράμει σε πιο δυναμική επιτάχυνση από στάση και τη 2η να δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα σε υψηλές ταχύτητες.

Η ισχύς ανάκτησης έχει αυξηθεί κατά 1/3, φτάνοντας έως και τα 385 kW, την ίδια ώρα που ο συντελεστής οπισθέλκουσας (0,20) καθιστά την EQS ένα από τα πιο αεροδυναμικά μοντέλα όλων των εποχών.

Με την παρουσίαση της νέας EQS, η Mercedes ισχυρίζεται ότι γίνεται ο πρώτος Γερμανός κατασκευαστής αυτοκινήτων που εισάγει το σύστημα steer-by-wire σε αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής, ενισχύοντας τόσο τα δυναμικά χαρακτηριστικά της λιμουζίνας όσο και την ευελιξία της εντός του αστικού ιστού.

Σε ψηφιακό επίπεδο, το μοντέλο ενσωματώνει τη νέα γενιά του συστήματος MBUX, το οποίο πλέον φέρει, μεταξύ άλλων, τεχνητή νοημοσύνη της Microsoft.

Ο ψηφιακός «συνοδός» MBUX Virtual Assistant χρησιμοποιεί τη συλλογική γνώση του διαδικτύου και μπορεί να διεξάγει σύνθετους, πολυμερείς διαλόγους. Ως ένα «ζωντανό» avatar, είναι πάντα παρόν στην κεντρική οθόνη. Προβαίνει σε διάφορες κινήσεις και υιοθετεί κινούμενα γραφικά για να ενημερώσει τον οδηγό σχετικά με το αν μιλά, ακούει ή επεξεργάζεται πληροφορίες. «Η κίνηση, η φωτεινότητα, η ένταση και το χρώμα συνδυάζονται αρμονικά, ώστε να επικοινωνεί με τον οδηγό με διαισθητικό τρόπο», εξηγεί η Mercedes.

Για να διευκολύνει τον οδηγό στην καθημερινότητά του, η EQS είναι εξοπλισμένη και με πολυάριθμούς αισθητήρες -εξωτερικές κάμερες, έως πέντε αισθητήρες ραντάρ και 12 υπερηχητικούς αισθητήρες – που συνεργάζονται με μια μονάδα ελέγχου υψηλής ισχύος υπό την «καθοδήγηση» του λογισμικού MB.OS.