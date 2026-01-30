Επίσημο: Ανανεωμένη Mercedes S-Class – Τεχνολογική επανάσταση

Η μάρκα από τη Στουτγάρδη επεμβαίνει σε κάθε πτυχή της S-Class, η οποία προβάλλει πιο ικανή από ποτέ.

Στην εκ βάθρων ανανέωση της ναυαρχίδας της, S-Class, προχώρησε η Mercedes την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία η γερμανική μάρκα συμπλήρωσε 140 χρόνια από τότε που ο ιδρυτής της εταιρείας, Karl Benz, κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το μοντέλο Patent-Motorwagen, γνωστό και ως το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο.

Η μάρκα από τη Στουτγάρδη δεν προχώρησε σε μια απλή ανανέωση του μοντέλου που αποτελεί σημείο αναφοράς στην πολυτέλεια, αλλά σε εκτενείς επεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων, της ποιότητας κύλισης και των τεχνολογικών δυνατοτήτων της λιμουζίνας. Περισσότερα από τα μισά εξαρτήματά της – περίπου 2.700 – έχουν βελτιωθεί ή αντικατασταθεί, καταδεικνύοντας την πρόθεση της Mercedes για την εξέλιξη ενός μοντέλου που θα είναι σαφώς ανώτερο από το απερχόμενο.

Στην κορυφή των μηχανικών αναβαθμίσεων για το 2026 βρίσκεται ένας νέας γενιάς V8 κινητήρας, με flat-plane στροφαλοφόρο, μια διάταξη που επιλέχθηκε με στόχο τη μείωση των εκπομπών ρύπων και ταυτόχρονα τη βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας και της ισχύος.

Ο τετράλιτρος biturbo κινητήρας M177 Evo, εξέλιξη του υφιστάμενου V8 της Mercedes, αρχικά θα διατίθεται με 48βολτη υβριδική τεχνολογία στη S580, αποδίδοντας 530 PS που θα επιτρέπουν την επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε περίπου 4,0 δλ.

Επιπλέον, διαθέσιμος είναι και ένας νέος 6κύλινδρος κινητήρας (Μ 256 Evo), με αυξημένη μέγιστη ροπή στα 600 Nm, που εκτοξεύεται στα 640 Nm με λειτουργία overtorque, η οποία ενδείκνυται για προσπεράσεις. Ο συγκεκριμένος κινητήρας αποτελεί τη βάση και στην plug-in υβριδική έκδοση που εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία έως και 100 χλμ., αποδίδοντας 577 PS, ενώ προσφέρεται και ντίζελ επιλογή με 6κύλινδρο μοτέρ OM 650 Evo.

Σε επίπεδο εμφάνισης, η νέα S-Class φέρει για πρώτη φορά φωτιζόμενη μάσκα, η οποία έχει αυξηθεί σε μέγεθος κατά περίπου 20% και κοσμείται από επανασχεδιασμένα, τρισδιάστατα χρωμιωμένα αστέρια. Παράλληλα, για πρώτη φορά, το αστέρι στη S-Class μπορεί προαιρετικά να φωτίζεται, και με αυτό τον τρόπο καθίσταται άμεσα αναγνωρίσιμο στοιχείο της φωτεινής ταυτότητας.

Στο μπροστινό μέρος η νέα σχεδίαση των φωτιστικών σωμάτων “DIGITAL LIGHT” με διπλό αστέρι δεν δημιουργεί μόνο μια ενδιαφέρουσα εικόνα τη νύχτα, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει την ορατότητα του οδηγού. Στο πίσω μέρος δεσπόζουν επανασχεδιασμένα φώτα με την υπογραφή τριών αστεριών, πλαισιωμένα από χρώμιο.

Για όσους αναζητούν την απόλυτη εξατομίκευση, το νέο πρόγραμμα MANUFAKTUR Made to Measure, επιτρέπει στους πελάτες να επιλέξουν ανάμεσα σε περισσότερα από 150 χρώματα αμαξώματος και πάνω από 400 αποχρώσεις εσωτερικού για τη νέα S-Class.

Ωδή στην τεχνολογία

Το μοντέλο φέρνει στο επίκεντρο την πιο προηγμένη τεχνολογία της Mercedes, έχοντας στην «καρδιά» του το λειτουργικό σύστημα Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) που ελέγχει κάθε τομέα του οχήματος – από τα συστήματα υποβοήθησης και το infotainment έως τις επιδόσεις – προσφέροντας ταχύτερη επεξεργασία, αυξημένη υπολογιστική ισχύ και μια πλήρως ενοποιημένη εμπειρία χρήσης.

Το MB.OS συνδέει όλα τα συστήματα σε ένα έξυπνο οικοσύστημα, αποτελώντας τη βάση για τα MB.DRIVE και MBUX. Η σύνδεσή του με το Mercedes Benz Intelligent Cloud επιτρέπει την πραγματοποίηση over-the-air ενημερώσεων που καθιστούν το μοντέλο επίκαιρο. Στον βασικό εξοπλισμό συναντάται το νέο MBUX Superscreen, που ενοποιεί την κεντρική οθόνη των 14,4 ιντσών με τον ψηφιακό πίνακα 12,3” και την οθόνη του συνοδηγού (12,3”).

Με την υποστήριξη του MB.OS, στην ανανεωμένη S-Class εισάγεται η τέταρτη γενιά του MBUX. Διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη από το ChatGPT4 και το Microsoft Bing, καθώς και Google Gemini, συνδυάζοντας πολλαπλούς AI «βοηθούς» σε ένα ενιαίο σύστημα. Με αυτό τον τρόπο, ο νέος ψηφιακός βοηθός (MBUX Virtual Assistant “Hey Mercedes”) επαναπροσδιορτίζει τη σχέση μεταξύ του οχήματος και των επιβατών, ενώ εμφανίζεται ως ζωντανό avatar.

Στον βασικό εξοπλισμό της S-Class περιλαμβάνεται αερανάρτηση AIRMATIC και προαιρετικά το σύστημα E-ACTIVE BODY CONTROL, με τη Mercedes να αναφέρει ότι αμφότερα πλέον διαθέτουν ευφυή απόσβεση, μια προηγμένη καινοτομία που βελτιώνει την άνεση, προσαρμόζοντας ηλεκτρικά το σύστημα απόσβεσης λίγο πριν τη διέλευση πάνω από σαμαράκια. Επιπλέον, από την εισαγωγική έκδοση της λιμουζίνας ενσωματώνεται τετραδιεύθυνση, με βελτιωμένα χαρακτηριστικά για ακόμα ευκολότερη περιήγηση στην πόλη και σε στενές θέσεις στάθμευσης.