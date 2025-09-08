Επίσημο: Αποκάλυψη για το Leapmotor B05

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου η Leapmotor παρουσίασε το ολοκαίνουργιο B05, ένα σπορ hatchback που εντάσσεται στην κατηγορία των μικρομεσαίων οχημάτων.

Στην αποκάλυψη του αμιγώς ηλεκτρικού B05 προχώρησε η Leapmotor στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA Mobility 2025). Πρόκειται για ένα μικρομεσαίο hatchback που σύμφωνα με την εταιρεία υπηρετεί τη φιλοδοξία της για σύζευξη των επιδόσεων με την τεχνολογία αιχμής.

Με μήκος 4.330 χλστ., πλάτος 1.880 χλστ. και ύψος 1.520 χλστ. το μοντέλο φέρει μια δυναμική σιλουέτα, με φαρδείς ώμους, χαμηλωμένο ρύγχος και θύρες που είναι απογυμνωμένες από πλαίσια. Ταυτόχρονα, το Leapmotor B05 εκπέμπει και μια κομψή αύρα, χάρη στις καθαρές, απαλές γραμμές.

Στο μπροστινό μέρος δεσπόζουν τα σύγχρονα, hi-tech φωτιστικά σώματα όπως και οι μεγάλοι αεραγωγοί, πίσω πρωταγωνιστούν τα ενοποιημένα φώτα, ακολουθώντας το σχεδιαστικό μοτίβο των υπόλοιπων μοντέλων της μάρκας, ενώ στα πλάι οι αεροδυναμικές 19άρες “Swift-Wing”.

Λεπτομέρειες για το σύστημα κίνησης δεν έγιναν γνωστές, αλλά αναμένεται να προσφέρεται με μπαταρία 56,2 kWh ή 67, 1 kWh . Η μέγιστη αυτονομία θα υπερβαίνει τα 400 χλμ., ενώ η ισχυρότερη έκδοση φαίνεται ότι θα παράγει 218 PS.

Στο περίπτερο της Leapmotor συμπρωταγωνιστής θα είναι βέβαια το B10, το νέο C-SUV της μάρκας που πρωτοστατεί στις πωλήσεις.

Με μήκος 4,52 m, πλάτος 1,88 και ύψος 1,66 m, το B10 τοποθετείται στην καρδιά του εξαιρετικά δημοφιλούς C-SUV Segment. Με την παραγωγή του να λαμβάνει ήδη χώρα στο μέγιστο της χωρητικότητας για να καλυφθεί η ζήτηση, σταδιακά το B10 θα είναι διαθέσιμο σε πάνω από 30 αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο, με την ευρωπαϊκή να έχει προφανώς τεράστιο ειδικό βάρος.