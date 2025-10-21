Επίσημο: Αυτό είναι το μικρό Toyota Land Cruiser (+video)

Η Toyota εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο για το εμβληματικό της off-road μοντέλο, μέσω της FJ, μιας έκδοσης με μικρές διαστάσεις, αλλά μεγάλο εκδρομικό χαρακτήρα.

«Αξιοπιστία, ανθεκτικότητα και εκτός δρόμου επιδόσεις». Αυτό είναι το τρίπτυχο που συνόδευε κάθε Toyota Land Cruiser, ένα μοντέλο με σωρευτικές πωλήσεις περίπου 12,15 εκατ. μονάδων, σε περισσότερες από 190 χώρες και περιοχές.

Πριν από λίγες ώρες, η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για το εμβληματικό της off-road μοντέλο, αποκαλύπτοντας τη μικρότερη εκδοχή του “FJ”, που παρά τις μικρές διαστάσεις (μήκος: 4.575 χλστ., πλάτος: 1.855 χλστ. και ύψος: 1.960 χλστ.) κληρονομεί ανόθευτο το off-road DNA του ονόματος Land Cruiser.

Ένα μικρότερο -κατά 270 χλστ.- μεταξόνιο, συγκριτικά με αυτό της έκδοσης “250” προσφέρει εξαιρετική ευελιξία στο Land Cruisr FJ, με ελάχιστη ακτίνα στροφής 5,5 μ., ενισχύοντας την κινητικότητα σε δύσβατα εδάφη, στο οποίο συνδράμει η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, σε συνδυασμό με τις πολύ καλές γωνίες προσέγγισης.

Σύμφωνα με την Toyota, οι off-road ικανότητες του FJ είναι παρόμοιες με αυτές της σειράς 70, χάρη στη συμβολή, επίσης, της ειδικής ρύθμιση της ανάρτησης, την ίδια ώρα που έχουν προστεθεί ειδικές δοκοί στο δάπεδο, ενώ έχει δοθεί έμφαση και στην ακαμψία.

Σχεδιαστικά, το αμάξωμα διακρίνεται για το τετράγωνο σχήμα του – με επίκεντρο την ευρυχωρία και τις μεγάλες μεταφορικές ικανότητες – διανθισμένο με στρογγυλεμένες γωνίες που χαρίζουν στο σύνολο μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση.

Οι γωνιακοί προφυλακτήρες (εμπρός και πίσω) είναι αφαιρούμενοι και τμηματικοί, επιτρέποντας την αντικατάσταση μόνο των κατεστραμμένων τμημάτων για ευκολότερη επισκευή, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν εξατομικευμένες επιλογές για τους χρήστες.

Στο εσωτερικό απαντώνται σύγχρονα συστήματα, αλλά προτεραιότητα αποτέλεσε η εργονομία, και ο σχεδιασμός της καμπίνας με τρόπο που θα εξασφαλίζεται η άρτια ορατότητα του οδηγού, στο οποίο βοηθά μεταξύ άλλων η χαμηλή γραμμή παραθύρων.

Πηγή ζωής αποτελεί ένας τετρακύλινδρος κινητήρας βενζίνης 2,7 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 163 ίππους και 246 Nm ροπής και πλαισιώνεται από κιβώτιο 6 σχέσεων “6 Super ECT” (Electronically Controlled Transmission) και σύστημα τετρακίνησης (4WD).

Τέλος, προσφέρονται πολλές επιλογές εξατομίκευσης (βλ. τοποθέτηση στρογγυλών φωτιστικών σωμάτων), αλλά και μια πληθώρα συστημάτων ασφαλείας. Το ντεμπούτο του Land Cruiser FJ θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προσεχούς Japan Mobility Show 2025.