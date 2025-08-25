Επίσημο: Αυτό είναι το νέο Audi Q3 Sportback

Η γερμανική μάρκα αποκάλυψε με κάθε επισημότητα την τρίτη γενιά του Audi Q3 Sportback, η οποία θα είναι διαθέσιμη στις ευρωπαϊκές αγορές από τον προσεχή Οκτώβριο.

Με πάνω από 2 εκατ. πωλήσεις από το λανσάρισμα της πρώτης γενιάς, το Audi Q3 έχει καταφέρει να εδραιωθεί ανάμεσα στα κορυφαία, σε επίπεδο πωλήσεων, μοντέλα της γερμανικής μάρκας.

Στις αρχές καλοκαιριού η Audi αποκάλυψε την 3η γενιά του Q3, ενώ πριν από λίγες ώρες έγιναν τα επίσημα αποκαλυπτήρια της Sportback εκδοχής του, που παντρεύει τη δυναμική εμφάνιση με την πρακτικότητα.

Η σχεδιαστική συγγένεια με το Q3 είναι εμφανής, αλλά στην προκειμένη περίπτωση η γραμμή οροφής έχει επανασχεδιαστεί (είναι κατά 29 χλστ. χαμηλότερη απ’ότι στο Q3), χαρίζοντας στο πίσω τελείωμα coupe χαρακτήρα.

Η επιβλητική μάσκα Singleframe και τα «αιχμηρά» εμπρός φώτα είναι πλήρως ενσωματωμένα στο αεροδυναμικό σύνολο, και το πίσω μέρος διακοσμείται με προαιρετικά ψηφιακά OLED πίσω φώτα, τα οποία συμπληρώνονται από μια συνεχή LED λωρίδα φωτός. Προσφέρονται συνολικά 11 χρώματα για το αμάξωμα, ενώ υπάρχουν και νέα σχέδια ζαντών από 17 έως 20”.

Στην καμπίνα δεσπόζει η ενιαία κυρτή ψηφιακή οθόνη που απαρτίζεται από πίνακα οργάνων 11,9″ και οθόνη 12,8″ για το σύστημα πολυμέσεων MMI. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει εώς και τα 1.289 λίτρα με αναδίπλωση της πίσω σειράς καθισμάτων, η οποία είναι συρόμενη, εξυπηρετώντας με αυτό τον τρόπο ένα μεγάλο φάσμα μεταφορικών αναγκών.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει εκδόσεις βενζίνης, diesel και plug-in hybrid, με εισαγωγική την έκδοση 1,5 TFSI με 4κύλινδρο μοτέρ 1.498 κ.εκ. που αποδίδει 150 PS και επωφελείται από ήπια υβριδική υποβοήθηση.

Διατίθεται, επίσης, ως τετρακίνητο με 4κύλινδρο κινητήρα βενζίνης 1.984 κ.εκ. 204 ή 265 ίππων, ενώ για την ντίζελ εκπροσώπηση φροντίζει μια έκδοση με 2λιτρο μοτέρ 150 ίππων.

Το plug-in υβριδικό Audi Q3 Sportback εξοπλίζεται με κινητήρα βενζίνης 1.498 κ.εκ. με 177 PS, πλαισιωμένο από ηλεκτροκινητήρα 115 PS που συνδυαστικά αποδίδουν 272 PS. Παράλληλα ενσωματώνεται μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 25,7 kWh η οποία επιτρέπει τη διάνυση έως και 118 χλμ. αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Βασισμένο στην πλατφόρμα MQB Evo το νέο Audi Q3 Sportback διατίθεται προαιρετικά με σπορ ανάρτηση και προσαρμοζόμενα αμορτισέρ διπλής βαλβίδας, τα οποία προσφέρουν δανικό συνδυασμό άνεσης και δυναμικής συμπεριφοράς.

Η τρίτη γενιά του Audi Q3 Sportback θα είναι διαθέσιμη στις ευρωπαϊκές αγορές από τον προσεχή Οκτώβριο.