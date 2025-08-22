Επίσημο: Αυτό είναι το νέο Jeep Cherokee

Το μοντέλο θα σταδιοδρομήσει με μεγαλύτερες διαστάσεις, υβριδικό σύστημα κίνησης και τεχνολογίες τελευταίας γενιάς.

Νέα σελίδα γύρισε το Jeep Cherokee, το οποίο πέρασε στn 6η του γενιά, δηλώνοντας έτοιμο να ανακατέψει την τράπουλα στην αγορά των ΗΠΑ. Μετά από δύο χρόνια «απουσίας» το SUV επιστρέφει, προτάσσοντας μεγαλύτερες διαστάσεις, περισσότερες τεχνολογίες και ένα υβριδικό σύστημα κίνησης.

Κατά το λανσάρισμά του θα είναι διαθέσιμο με ένα νέο υβριδικό σύστημα 350 volt της Stellantis, ειδικά σχεδιασμένο για αυτό το μοντέλο, αν και στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες επιλογές σε επίπεδο συστημάτων κίνησης.

Συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο τετρακύλινδρο κινητήρα 1,6 λίτρων με ένα αυτόματο κιβώτιο τύπου e-CVT και μια μπαταρία 1,08 kWh η οποία αντλεί ενέργεια από την αναγεννητική πέδηση. Το σύστημα αποδίδει 210 ίππους , ενώ η Jeep σχυρίζεται ότι το Cherokee θα προσφέρει αυτονομία άνω των 800 χλμ., με κατανάλωση που δεν θα υπερβαίνει τα 6,5 λίτρα/100 χλμ.

Βασισμένο στην πλατφόρμα STLA Large της Stellantis, έχει μήκος 4.788 χλστ., μεταξόνιο 2.869 χλστ., και ενσωματώνει ως στάνταρ το σύστημα τετρακίνησης Active Drive I 4x4 της Jeep, που πλαισιώνεται από τέσσερις λειτουργίες οδήγησης -Auto, Sport, Snow και Mud/Sand. Τον off-road χαρακτήρα του μοντέλου ενισχύει η απόσταση από το έδαφος (άνω των 200 χλστ.), όπως και οι γωνίες προσέγγισης/ράμπας και διαφυγής (19,6/18,8/29,4).

Σχεδιαστικά συνεχίζει να ξεχωρίζει με την τετραγωνισμένη σιλουέτα του, αλλά και με ορισμένες ενδιαφέρουσες στιλιστικές λεπτομέρειες, όπως τα φώτα ημέρας σε σχήμα U, που αγκαλιάζουν τους κεντρικούς προβολείς.

Στο εσωτερικό η Jeep δεν προχώρησε σε ριζικές αλλαγές. Από τον βασικό εξοπλισμό προσφέρεται ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25” και κεντρική οθόνη αφής 12,3” για το σύστημα πολυμέσων Uconnect 5, με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto.

Ένας νέος περιστροφικός επιλογέας ταχυτήτων ελευθερώνει χώρο στην κεντρική κονσόλα, ενώ μια μεγάλη δέσμη συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης καθιστούν ασφαλέστερες και ευκολότερες τις καθημερινές μετακινήσεις με το Jeep Cherokee.

Προαιρετικά εξοπλίζεται -μεταξύ άλλων- με κάμερα 360 μοιρών, θερμαινόμενα πίσω καθίσματα, αεριζόμενα μπροστινά καθίσματα και πανοραμική ηλιοροφή.