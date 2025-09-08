Επίσημο: Αυτό είναι το νέο Renault Clio

Με ριζοσπαστική εμφάνιση, πλήρως ανανεωμένο εσωτερικό και νέα γκάμα κινητήρων, το Renault Clio πετάει το γάντι στον ανταγωνισμό.

Αναπόσπαστο κομμάτι της αυτοκινητιστικής ιστορίας αποτελεί το Renault Clio, έχοντας διατεθεί από το 1990, όταν και συστήθηκε με τον κόσμο των τεσσάρων τροχών, σε περίπου 17 εκατ. μονάδες.

Πριν από λίγες ώρες το γαλλικό brand αποκάλυψε το ολοκαίνουργιο Clio, έχοντας ως στόχο να δώσει συνέχεια στο σπουδαίο ταξίδι των προηγούμενων γενιών και να ανανεώσει τους δεσμούς του δημοφιλούς supermini με το καταναλωτικό κοινό.



Σε σχεδιαστικό επίπεδο το Clio 6ης γενιάς υιοθετεί μια πιο ριζοσπαστική εμφάνιση, με ένα ιδιαίτερα εκφραστικό μπροστινό μέρος, όπου πρωταγωνιστούν η εξαγωνική μάσκα σε μοτίβο διαμαντιού, τα μακρόστενα φωτιστικά σώματα, αλλά και LED προβολείς σε σχήμα “C”, ακροβολισμένοι στα άκρα της μάσκας.

Το αμάξωμα του γαλλικού supermini διατρέχεται από έντονες γραμμές, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το πίσω τελείωμα δίνει μια… κουπέ νότα, προσδίδοντας παράλληλα μια δυναμική πινελιά στο όλο αποτέλεσμα. Στο πίσω μέρος το βλέμμα μαγνητίζουν τα φώτα, αποτελούμενα από δύο τμήματα: το πρώτο στην εσοχή του φτερού, και το έτερο στη θύρα του χώρου αποσκευών.

Το μοντέλο είναι διαθέσιμο και με 18άρες ζάντες, ενώ διαθέσιμα είναι 7 χρώματα, μεταξύ των οποίων το νέο Absolute Red και Absolute Green.

Σε επίπεδο διαστάσεων, το Renault Clio έχει μεγαλώσει φτάνοντας τα 4,12 μ. (+6,7 εκ.) λόγω των μεγαλύτερων μπροστινών και πίσω προβόλων. Το γαλλικό supermini είναι και φαρδύτερο στα 1,77 μ. (+4 εκ.), με το μεταξόνιο και το ύψος να μένουν αμετάβλητα στα 2,59 και 1,45 μ. αντίστοιχα.

Μεγάλες αλλαγές εντοπίζονται και στο εσωτερικό όπου η χαρακτηριστική κεντρική οθόνη σε σχήμα “L” έχει θυσιαστεί στον βωμό μιας πιο παραδοσιακής διάταξης με δύο οθόνες. Ο πίνακας οργάνων είναι 7 ιντσών στη βασική έκδοση και 10,1 ιντσών στις ανώτερες, με τα ίδια μεγέθη να ισχύουν και για την οθόνη του συστήματος πολυμέσων (OpenR Link) που λειτουργεί με ενσωματωμένο λογισμικό της Google.

Ο όγκος του χώρου αποσκευών παραμένει στα 391 λίτρα στις θερμικές εκδόσεις και στα 309 λτ. για την υβριδική, αλλά το κατώφλι φόρτωσης έχει χαμηλώσει κατά 4 εκ.

Περνώντας στους κινητήρες, στη βάση της γκάμας βρίσκεται η έκδοση βενζίνης με 3κύλινδρο κινητήρα 1,2 TCe 115 ίππων, διαθέσιμο με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο.

Κορυφαία επιλογή είναι η ολοκαίνουργια υβριδική έκδοση 1.6 Full Hybrid E-Tech με 160 ίππους, αποτελούμενη από έναν τετρακύλινδρο 1,8 λίτρων κύκλου Atkinson που πλαισιώνεται από δύο ηλεκτρικούς κινητήρες, τροφοδοτούμενους από μπαταρία 1,4 kWh. Σύμφωνα με τη Renault η κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα 3,9 λτ./100 χλμ. και οι εκπομπές σε 89 γρμ. CO2/χλμ.

Αργότερα θα προστεθεί ο 1.2 ECO-G με 120 ίππους, που λειτουργεί με βενζίνη και υγραέριο (LPG). Το εν λόγω μοτέρ,θα συνεργάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο, ενώ με την αρωγή δεξαμενής LPG 50 λίτρων θα έχει συνδυαστική αυτονομία 1.450 χιλιομέτρων.