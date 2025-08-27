Επίσημο: Αυτό είναι το νέο Volvo XC70

Το νέο XC70 SUV είναι το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο μεγάλης αυτονομίας της Volvo, επιτρέποντας τη διάνυση άνω των 200 χλμ. αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Η Volvo διευρύνει την γκάμα της με το XC70, το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο της με ιδιαίτερα μεγάλη αυτονομία, όπως αναφέρει η μάρκα.

Χτισμένο στη νέα πλατφόρμα Scalable Modular Architecture (SMA) της Volvo, προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία άνω των 200 χλμ. (σύμφωνα με τον κινεζικό κύκλο δοκιμών CLTC), κλείνοντας το μάτι στις οικογένειες που θέλουν να απολαύσουν τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης, αναζητώντας ταυτόχρονα την «ασφάλεια» των θερμικών κινητήρων.

«Αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του εξηλεκτρισμένου χαρτοφυλακίου μας, μια γέφυρα προς τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τους πελάτες μας, και θα ενισχύσει την παρουσία μας στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων του κόσμου», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Volvo, Hakan Samuelsson. Το Volvo XC70 είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στην Κίνα, ενώ λίγο αργότερα θα διατεθεί και στην Ευρώπη.

Το XC70 είναι, επίσης, εξοπλισμένο με τεχνολογία ταχείας φόρτισης, που του επιτρέπει να φορτίζει από 0 έως 80% σε μόλις 23 λεπτά. Παράλληλα, ενσωματώνει λειτουργία διπλής κατεύθυνσης φόρτισης, κάτι που σημαίνει ότι η μπαταρία του μπορεί να αξιοποιηθεί για τον ανεφοδιασμό άλλων συσκευών, όπως είναι ο εξοπλισμός για κάμπινγκ.

Ο αποδοτικός κινητήρας εσωτερικής καύσης προσθέτει την απαραίτητη ευελιξία για μεγαλύτερα ταξίδια, επιτρέποντας στον οδηγό να διανύσει πάνω από 1.200 χλμ. – αξιοποιώντας και την ηλεκτρική ενέργεια της μπαταρίας.

Σε επίπεδο εμφάνισης, το νέο SUV υιοθετεί τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας. Από το αμάξωμα απουσιάζουν περιττά στιλιστικά στοιχεία, εκπέμποντας ήρεμη αυτοπεποίθηση. Εύκολα, ωστόσο, παρατηρεί κανείς τις έντονες γραμμές που διατρέχουν το αμάξωμα και σε συνδυασμό με την απαλή κλίση της οροφής και τους τονισμένους ώμους προσδίδουν στο XC70 μια σταθερή αλλά ταυτόχρονα δυναμική εμφάνιση.

Στο μπροστινό μέρος η κλειστή μάρκα υποδηλώνει τη συγγένεια του νέου SUV με τα υπόλοιπα μέλη της ηλεκτρικής οικογένειας της Volvo, πλαισιωμένη από ενεργές γρίλιες για τη βελτίωση της αεροδυναμικής, της ψύξης και της αυτονομίας. Στο πίσω μέρος, τα φώτα σε σχήμα “C” ενσωματώνονται αρμονικά στο παρμπρίζ, δημιουργώντας μια κομψή και μοντέρνα εμφάνιση.

Σύμφωνα με τη Volvo, στο εσωτερικό οι επιβάτες νιώθουν αμέσως σαν το σπίτι τους, χάρη στην ευρυχωρία της καμπίνας, τα εργονομικά καθίσματα, τα υψηλής ποιότητα υλικά, την έμφαση στη λεπτομέρεια και τους «έξυπνους» χώρους αποθήκευσης.

Ενσωματώνεται ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών και μεγάλη κεντρική οθόνη 15,4 ιντσών σε οριζόντια διάταξη, ενώ προαιρετικά μπορεί να προστεθεί ένα ιδιαίτερα προηγμένο head-up display 92 ιντσών επαυξημένης πραγματικότητας.

Μέσω της εφαρμογής Volvo Cars, ο οδηγός μπορεί να ελέγξει εξ αποστάσεως μια πληθώρα λειτουργιών (όπως την προθέρμανση της καμπίνας), με το μοντέλο να είναι πάντα ενημερωμένο μέσω των ενημερώσεων over-the-air.

Η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία προσθέτει ότι το XC70 φέρει καλορυθμισμένο πλαίσιο, στιβαρό αμάξωμα και ένα «ισορροπημένο» τιμόνι, επωφελούμενο ακόμη από αυξημένη απόσταση από το έδαφος και τετρακίνηση.

Στη λίστα με τα ατού του νέου SUV έχει θέση και η τεχνολογία “Safe Space”. Με την αρωγή ραντάρ, αισθητήρων και καμερών το XC70 παρακολουθεί συνεχώς το περιβάλλον του, υποστηρίζοντας τον οδηγό -εφόσον χρειαστεί- με το να αποφεύγει συγκρούσεις ή να μετριάζει τον αντίκτυπό τους.

Διαθέτει τέλος λειτουργίες ασφαλείας που προστατεύουν τους πεζούς και τους ποδηλάτες σε πυκνό αστικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης ανοίγματος πόρτας.