Επίσημο: Αυτό είναι το τελευταίο VW Touareg με κινητήρα εσωτερικής καύσης

Το premium SUV της VW παίρνει την άγουσα για τα αποδυτήρια προτού επιστρέψει με ηλεκτρική καρδιά.

Τελικά υπήρχε… φωτιά, όχι μόνο καπνός και οι φήμες που ήθελαν τις μέρες του Touareg να είναι μετρημένες επιβεβαιώνονται από την ίδια τη Volkswagen.

Η γερμανική μάρκα ανακοίνωσε ότι το κορυφαίο SUV της θα αποσυρθεί το επόμενο έτος μετά από 1,2 εκ. πωλήσεις από το ντεμπούτο του μοντέλο το 2002 -κλείνοντας τα βιβλία των παραγγελιών στα τέλη Μαρτίου 2026.

Η VW αποχαιρετά το μοντέλο με την έκδοση εξοπλισμού “Final Edition”, η οποία ξεχωρίζει με τα χαρακτηριστικά σήματα στη βάση των πίσω κολώνων (C-pillars), στα μαρσπιέ, στον δερμάτινο μοχλό ταχυτήτων και στο ταμπλό, μπροστά από τον συνοδηγό.

Το Touareg δεν αναμένεται να περάσει οριστικά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, καθώς, όπως όλα δείχνουν κάποια στιγμή θα επιστρέψει στον κόσμο των τεσσάρων τροχών ως αμιγώς ηλεκτρικό.

Το μοντέλο συστήθηκε στους φίλους της αυτοκίνησης το 2002 και γρήγορα εδραιώθηκε στην κατηγορία των premium μοντέλων. Η πρώτη γενιά παρήχθη έως το 2009 και αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα πολυτελή SUV της εποχής του, με περισσότερες από 471.000 μονάδες παγκοσμίως.

Έφερε συστήματα όπως η πνευματική ανάρτηση (CDC), η οποία ρυθμίζει αυτόματα ή κατ’ επιλογή την απόσβεση, δίνοντας παράλληλα, τη δυνατότητα μεταβολής του ύψους του αμαξώματος από το έδαφος από 180 έως και 300 χλστ. Το μοντέλο μπορούσε να διασχίζει νερό βάθους έως και 58 εκατοστών ή να ανεβαίνει πλαγιές με κλίση έως και 45 μοιρών, ενώ κορυφαία έκδοση της σειράς ήταν το Touareg V10 TDI, εξοπλισμένο με τον ισχυρότερο πετρελαιοκινητήρα που είχε τοποθετηθεί ποτέ σε Volkswagen εκείνη την εποχή.

Ο 10κύλινδρος κινητήρας 5 λίτρων απέδιδε 313 ίππους και μέγιστη ροπή 750 Νm, επιταχύνοντας το Touareg βάρους 2,5 τόνων από το 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 7,8 δευτερόλεπτα.