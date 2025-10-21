Επίσημο: Δοκιμαστική περίοδος 2 ετών για τους άπειρους οδηγούς – Πότε ξεκινούν οι νέοι κανόνες

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν νέους κανόνες για τα διπλώματα οδήγησης, σηματοδοτώντας σημαντικές αλλαγές για τους νέους οδηγούς.

Όπως αναμενόταν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου, την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις άδειες οδήγησης, εισάγοντας διατάξεις για τις εξετάσεις οδήγησης, τους νέους οδηγούς, την ψηφιακή άδεια και την αποστέρηση του δικαιώματος οδήγησης.

Στόχος της αναθεώρησης είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που, σε ετήσια βάση, στερούν τη ζωή περίπου 20.000 ανθρώπων στους δρόμους της ΕΕ.

Πιο απαιτητικές εξετάσεις οδήγησης

Για να αποκτήσει κάποιος δίπλωμα οδήγησης, η εξέταση θα πρέπει πλέον να περιλαμβάνει γνώσεις σχετικά με τους κινδύνους των «νεκρών σημείων», τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, το ασφαλές άνοιγμα των θυρών και τους κινδύνους από τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Παράλληλα, μετά από σχετικό αίτημα των ευρωβουλευτών, οι υποψήφιοι για άδεια οδήγησης θα πρέπει να είναι καλύτερα ενημερωμένοι για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πεζοί, τα παιδιά, οι ποδηλάτες και άλλοι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου.

Ισχύς αδειών και ιατρικές εξετάσεις

Οι άδειες οδήγησης θα έχουν μέγιστη ισχύ 15 ετών για μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα, με τη δυνατότητα τα κράτη μέλη να μειώνουν την περίοδο ισχύος σε 10 έτη, εφόσον η άδεια χρησιμοποιείται ως εθνικό δελτίο ταυτότητας. Οι άδειες οδήγησης για φορτηγά και λεωφορεία θα ισχύουν για 5 έτη.

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να μειώνουν την περίοδο ισχύος για οδηγούς ηλικίας 65 ετών και άνω, προκειμένου να υποβάλλονται συχνότερα σε ιατρικούς ελέγχους ή σε μαθήματα επανεκπαίδευσης.

Επιπροσθέτως, πριν από την απόκτηση της πρώτης άδειας οδήγησης ή κατά την ανανέωση, ο οδηγός θα χρειάζεται να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση, που θα περιλαμβάνει ελέγχους όρασης και καρδιοαγγειακής κατάστασης.

Η ΕΕ θα προσφέρει, βέβαια, στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν την ιατρική εξέταση για οδηγούς αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών με έντυπα αυτοαξιολόγησης ή άλλα εθνικά συστήματα αξιολόγησης.

Δοκιμαστική περίοδος για νέους οδηγούς

Όπως ισχύει στην Ελλάδα, οι 17χρονοι θα μπορούν να αποκτούν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (κατηγορίας B), με την προϋπόθεση να οδηγούν συνοδευόμενοι από έμπειρο οδηγό – μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές αφορά στη θέσπιση δοκιμαστικής περιόδου τουλάχιστον δύο ετών για τους νέους και άπειρους οδηγούς, κατά την οποία θα ισχύουν αυστηρότεροι κανόνες και κυρώσεις για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή τη μη χρήση ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης παιδιών.

Για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη επαγγελματιών οδηγών, οι νέοι κανόνες θα επιτρέπουν σε 18χρονους να αποκτούν άδεια οδήγησης φορτηγού (κατηγορίας C) και σε 21χρονους να οδηγούν λεωφορείο (κατηγορίας D), υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας. Σε διαφορετική περίπτωση, η ελάχιστη ηλικία θα παραμένει 21 και 24 ετών αντίστοιχα.

Ψηφιακή άδεια οδήγησης

Σταδιακά, η κύρια μορφή της άδειας οδήγησης θα γίνει η ψηφιακή -προσβάσιμη μέσω κινητού τηλεφώνου. Οι οδηγοί, ωστόσο, θα διατηρήσουν το δικαίωμα να λαμβάνουν δίπλωμα σε φυσική μορφή, το οποίο θα πρέπει να εκδίδεται χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και γενικά εντός τριών εβδομάδων.

Αποστέρηση δικαιώματος οδήγησης

Για τη μείωση της επικίνδυνης οδήγησης στο εξωτερικό, η ανάκληση, η αναστολή ή ο. περιορισμός άδειας οδήγησης θα διαβιβάζεται στο κράτος μέλος που την έχει εκδώσει, ώστε να εξασφαλίζεται η διασυνοριακή εφαρμογή των κυρώσεων.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν αμοιβαία χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις για αποφάσεις που αφορούν αποστέρηση του δικαιώματος οδήγησης λόγω των πιο σοβαρών τροχαίων παραβάσεων όπως:

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών,

εμπλοκή σε θανατηφόρο τροχαίο ή

η υπερβολική ταχύτητα (π.χ. οδήγηση κατά 50 χλμ/ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας).

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 3 χρόνια για να ενσωματώσουν τις νέες διατάξεις στο εθνικό τους δίκαιο και ένα επιπλέον έτος για να προετοιμαστούν για την εφαρμογή τους.