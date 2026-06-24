Επίσημο: Επέστρεψε στην Τουρκία η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία των ΗΠΑ

Ο αμερικανικός κολοσσός επέστρεψε στην τουρκική αγορά με 8 διαφορετικές εκδόσεις 5 πολυτελών μοντέλων.

Στην τουρκική αγορά επέστρεψε με κάθε επισημότητα ο αμερικανικός κολοσσός General Motors, δημιουργώντας εξουσιοδοτημένο δίκτυο πωλήσεων και σέρβις στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα, τη Σμύρνη και το Ικόνιο.

Όπως αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα, καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή της μάρκας στη γειτονική χώρα διαδραμάτισε η αναπροσαρμογή των τελωνειακών δασμών της Τουρκίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων το 2025.

Στελέχη της General Motors Ευρώπης τόνισαν ότι η Τουρκία αποτελεί στρατηγική αγορά, ενώ σε πρώτο στάδιο θα διατίθενται πέντε μοντέλα μέσω της Turoto, ενός διανομέα που συνεργάζεται με τη GM Ευρώπης.

Ο γενικός διευθυντής της GM Ευρώπης, Jean-Pierre Diernaz, δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί στρατηγικά σημαντική αγορά για την εταιρεία λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει για πολυτελή οχήματα.

Ειδικότερα, η GM εισήλθε στην τουρκική αγορά με 8 διαφορετικές εκδόσεις 5 πολυτελών μοντέλων από τις μάρκες Cadillac, Chevrolet και GMC.

Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει την οικογένεια Cadillac Escalade, καθώς και μεγάλα SUV μοντέλα όπως τα Chevrolet Tahoe, Suburban και GMC Yukon Denali.

Cadillac Escalade

Διαθέσιμο είναι και το GMC Sierra Denali, ένα θηριώδες pick-up που εντάσσεται στην οικογένεια μοντέλων της μάρκας, τα οποία επικεντρώνονται στη μεταφορά φορτίων και στη χρήση εκτός δρόμου.

Όλα τα νέα μοντέλα που προσφέρονται προς πώληση συνοδεύονται από εγγύηση διάρκειας 2 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων.

Προς το παρόν λειτουργούν πέντε αντιπροσωπείες, με τη GM να σχεδιάζει την επέκταση σε οκτώ βραχυπρόθεσμα και σε 10 αντιπροσωπείες μεσοπρόθεσμα. Σχεδόν το 70% των οχημάτων της πρώτης αποστολής έχουν ήδη πωληθεί, γεγονός που καταδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον των Τούρκων καταναλωτών για τα προϊόντα της αμερικανικής εταιρείας.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάιο, οι πωλήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών στην Τουρκία σημείωσαν πτώση της τάξης του 22,5%.

Πρώτη μάρκα σε πωλήσεις ήταν η Renault με 10.264. μονάδες, σχεδόν διπλάσιες από τις πωλήσεις της Volkswagen (5.845), όπως και από τις ταξινομήσεις της Hyundai (5.385).