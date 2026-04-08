Επίσημο: Η BYD φέρνει στην Ευρώπη το Denza Z9GT με τους 1.156 ίππους

Το premium παρακλάδι του ομίλου BYD είναι έτοιμο να ταράξει τα νερά της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου με το λανσάρισμα του Z9GT ενός shooting brake με αστραπιαία φόρτιση και εκρηκτικές επιδόσεις.

Με ένα shooting brake μοντέλο που παντρεύει εκλεπτυσμένη σχεδίαση, με επιδόσεις και τεχνολογία αιχμής εισέρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά η Denza, η premium και hi-tech μάρκα του ομίλου BYD.

Αυτό είναι το Denza Z9GT, που θα είναι διαθέσιμο τόσο ως αμιγώς ηλεκτρικό με μήκος 5.180 χλστ. όσο και με το σύστημα Super Hybrid DM (Dual Mode), μήκους 5.195 χλστ., επιτρέποντας στους πελάτες να επιλέξουν ανάμεσα σε αυτονομία μηδενικών εκπομπών και μέγιστη ευελιξία σε μεγάλες αποστάσεις.

FLASH Charging: 10-70% σε 5 λεπτά

Το Z9GT ενσωματώνει τις πιο προηγμένες τεχνολογίες συστημάτων κίνησης του Ομίλου BYD: το FLASH Charging και τη δεύτερη γενιά της εμβληματικής Blade Battery. Η πρώτη προσφέρει ισχύ φόρτισης έως 1.500 kW μέσω ενός μόνο συνδέσμου (στην κινεζική αγορά), επιτρέποντας χρόνους φόρτισης αντίστοιχους με τον ανεφοδιασμό ενός συμβατικού οχήματος με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το σύστημα μπορεί να φορτίσει το Z9GT από 10% έως 70% σε μόλις 5 λεπτά και από 10% έως 97% σε μόλις 9 λεπτά. Ακόμη και σε θερμοκρασίες έως -30°C, όπου συνήθως η ταχύτητα φόρτισης μειώνεται σημαντικά, το Z9GT μπορεί να ανεφοδιαστεί από 20% έως 97% σε μόλις 12 λεπτά.

Η τεχνολογία υποστηρίζεται τόσο από το σταθμό FLASH Charging που έχει εξελιχθεί από τον Όμιλο BYD όσο και από τη Blade Battery 2ης γενιάς η οποία αυξημένη φέρει αυξημένη ενεργειακή πυκνότητα κατά 5%, ταυτόχρονα με ενισχυμένη ταχύτητα φόρτισης.

Όπως ανακοινώνει η εταιρεία, για να συνδυαστεί η υψηλή απόδοση με την ασφάλεια και την αντοχή, οι μηχανικοί ανέπτυξαν το σύστημα «Flash Pass», μια τεχνολογία που βελτιστοποιεί την κίνηση των ιόντων μέσα στη μπαταρία, ανεβάζοντας τις δυνατότητες των μπαταριών λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (LFP) σε νέο επίπεδο.

Για την ενίσχυση της ασφάλειας της μπαταρίας, η Blade Battery 2ης γενιάς πέρασε μια σειρά από νέες, αυστηρές δοκιμές ασφάλειας, μεταξύ των οποίων η πρώτη στον κόσμο ταυτόχρονη δοκιμή φόρτισης FLASH Charging με διείσδυση καρφιού (Nail-Penetration Test), χωρίς να παρουσιαστεί θερμική διαφυγή, καπνός ή φωτιά, ακόμη και μετά από 500 κύκλους FLASH Charging. Επιπροσθέτως, η Blade Battery 2ης γενιάς άντεξε σε δοκιμή θερμικής εκτροπής μετά από αναγκαστικό βραχυκύκλωμα τεσσάρων κυψελών ταυτόχρονα, χωρίς πυρκαγιά ή έκρηξη, ακόμη και σε ελεγχόμενο περιβάλλον με θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 700°C. «Επιπλέον, η Blade Battery 2ης γενιάς προσφέρει βελτιωμένη ανθεκτικότητα για τις μπαταρίες LFP, σε σύγκριση με την αρχική Blade Battery, η λεγόμενη «γήρανση» (μείωση της χωρητικότητας) μειώθηκε κατά 2,5%», εξηγεί η Denza.

Με πρωταγωνιστή την πλατφόρμα e3

Ραχοκοκαλιά του Z9GT, είτε στην ηλεκτρική, είτε στην plug—in υβριδική εκδοχή του, είναι η πλατφόρμα e3 (προφέρεται «e-cube»), η οποία έχει αναπτυχθεί συγκεκριμένα για τη μάρκα Denza. Πέρα από την τεχνολογία FLASH Charging, ενσωματώνει μια σειρά από καινοτομίες, βασισμένες στις εξής βασικές τεχνολογίες:

Ανεξάρτητη κίνηση με τρεις ηλεκτροκινητήρες

Ανεξάρτητη διεύθυνση πίσω τροχών με διπλό ηλεκτροκινητήρα

Σύστημα ελέγχου δυναμικής συμπεριφοράς οχήματος (Vehicle Motion Control)

Ενσωμάτωση μπαταρίας στο αμάξωμα (Cell-to-Body – CTB)

Αερανάρτηση διπλού θαλάμου DiSus-A

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του Z9GT προσφέρει εντυπωσιακή επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,7 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 270 χλμ./ώρα. Ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 313 ίππους, ενώ κάθε ένας από τους δύο πίσω ηλεκτροκινητήρες φτάνει τους 422 ίππους, με τη συνδυαστική ισχύ να αγγίζει τους 1.156 ίππους.

Η Blade Battery 2ης γενιάς του Z9GT EV διαθέτει χωρητικότητα 122,49 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 600 χλμ. στον συνδυασμένο κύκλο WLTP. Σε συνδυασμό με τη δυνατότητα FLASH Charging, διασφαλίζει ότι οι οδηγοί του αμιγώς ηλεκτρικού Z9GT απολαμβάνουν δυναμικές επιδόσεις, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, χωρίς το άγχος της φόρτισης.

Μια πισωκίνητη έκδοση του Z9GT EV, με την ίδια μπαταρία, θα προστεθεί στη γκάμα του μοντέλου στην Ευρώπη έως το τέλος του 2026, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη αυτονομία που φτάνει έως και τα 800 χλμ./ώρα.

Η πλατφόρμα e3 έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει την κατασκευή Cell-to-Body, όπου η μπαταρία αποτελεί δομικό στοιχείο του οχήματος, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο μεγάλους χώρους και αυξημένη στρεπτική ακαμψία.

Η plug-in Super Hybrid αυτή έκδοση διαθέτει επίσης τρεις ηλεκτροκινητήρες, ενώ ενσωματώνει και έναν τετρακύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων, ο οποίος έχει σχεδιαστεί κυρίως για τη φόρτιση της μπαταρίας των 63,82 kWh. Η συνολική ισχύς του συστήματος ανέρχεται στους 776 ίππους.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Z9GT DM είναι το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο που υιοθετεί την ίδια κατασκευή Cell-to-Body με την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, ένα σημαντικό μηχανολογικό κατόρθωμα, δεδομένων των πρόσθετων απαιτήσεων σε ψύξη και διαχείριση καυσαερίων που συνεπάγεται ο βενζινοκινητήρας του Super Hybrid συστήματος.

Το Z9GT DM έχει ισχύ 173 ίππους μόνο από τον βενζινοκινητήρα, ενώ διαθέτει Blade Battery 63,82 kWh που προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 203 χλμ., επαρκή για αρκετές ημέρες καθημερινών μετακινήσεων. Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 3,6 δευτερόλεπτα, η τελική ταχύτητα ανέρχεται σε 260 χλμ./ώρα και χάρη στην τεχνολογία FLASH Charging η φόρτιση 10%-70% έρχεται σε 5 λεπτά, το 10%-97% σε 9 λεπτά και ακόμη και σε θερμοκρασίες έως -30°C, 20%-97% σε μόλις 12 λεπτά. Όσον αφορά τη συνδυαστική αυτονομία, αυτή φτάνει τα 805 χλμ.

VMC: Έξυπνος εγκέφαλος

Το Z9GT αξιοποιεί το σύστημα Vehicle Motion Control (VMC) που όπως εξηγεί η Denza λειτουργεί ως κεντρικός εγκέφαλος ελέγχου του οχήματος, διαχειριζόμενο όλα τα βασικά συστήματα, φρένα, ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης. Αξιοποιώντας χρόνο μετάδοσης που φτάνει μόλις τα 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου, εξασφαλίζει ταχύτερο, ακριβέστερο και πιο ολοκληρωμένο έλεγχο της κίνησης του οχήματος.

Αυτό το ιδιαίτερα εξελιγμένο επίπεδο ενοποίησης συστημάτων επιτρέπει στο Z9GT να αντιδρά άμεσα σε καταστάσεις όπως η καταστροφή ελαστικού σε υψηλές ταχύτητες, αναγνωρίζοντας το συμβάν και ανταποκρινόμενο μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, ρυθμίζοντας τη ροπή στους ανεπηρέαστους τροχούς και τη δυναμική κατανομή ισχύος. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η σταθερότητα του οχήματος, ενώ τα συστήματα υποβοήθησης παρεμβαίνουν για την αναγνώριση της λωρίδας και τον περιορισμό της εκτροπής (yaw).

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της πλατφόρμας e3 είναι η πλήρως αλουμινένια ανάρτηση, τοποθετημένη και στους δύο άξονες. Το Z9GT διαθέτει διάταξη διπλών ψαλιδιών εμπρός και πολλαπλών συνδέσμων πίσω, σε συνδυασμό με την αερανάρτηση διπλού θαλάμου «DiSus-A», η οποία μπορεί να εναλλάσσεται γρήγορα μεταξύ δύο επιπέδων σκληρότητας. Με τον τρόπο αυτό, βελτιώνεται η συμπεριφορά του οχήματος σε υψηλές ταχύτητες και στροφές, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα άνεσης σε πιο απαιτητικά οδοστρώματα.

Εκλεπτυσμένη σχεδίαση, άφθονοι χώροι

Σε επίπεδο εμφάνισης, το χαρακτηριστικό εμπρός μέρος αποπνέει σπορ και δυναμική παρουσία, με ρευστές γραμμές που παραπέμπουν στην εικόνα του ήλιου που ανατέλλει, ενώ ενσωματώνει ενεργά ανοίγματα ψύξης αέρα που μεγιστοποιούν την αεροδυναμική απόδοση.

Τα πλευρικά τμήματα χαρακτηρίζονται από καθαρές επιφάνειες, με ομαλές καμπύλες και έντονους ώμους, ενώ οι μεγάλοι σε διάμετρο τροχοί, σε αναλογία με το αμάξωμα, αναδεικνύουν τον premium χαρακτήρα του μοντέλου.

Στο πίσω μέρος, τα πίσω φώτα, εμπνευσμένα από το σχήμα της κλεψύδρας, «αντανακλούν» το ένα το άλλο, δημιουργώντας μια οπτική σύνδεση με τη συμμετρία του εμπρός μέρους, ενώ πάνω από το πίσω παρμπρίζ, μια ενιαία αεροτομή επιμηκύνει τη γραμμή της οροφής στο προφίλ, και μια αναδιπλούμενη πίσω πτέρυγα λειτουργεί ως κάτω αεροτομή.

Στο εσωτερικό, η δομή Cell-to-Body της πλατφόρμας e3 του Z9GT χαρίζει στο μοντέλο χαμηλό και δυναμικό προφίλ, βελτιώνοντας τις αναλογίες του, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει έναν ιδιαίτερα άνετο θάλαμο επιβατών.

Κυριαρχούν τα premium υλικά -από μεγάλες επιφάνειες υψηλής ποιότητας δέρματος έως προσεγμένα ενσωματωμένα στοιχεία ξύλινων επενδύσεων- και τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρική ρύθμιση σε οκτώ κατευθύνσεις, λειτουργία μασάζ 10 σημείων, καθώς και θέρμανση και εξαερισμό, ενώ ενσωματώνουν για πρώτη φορά παγκοσμίως ενεργά πλευρικά στηρίγματα για το κάθισμα του οδηγού.

Σε τεχνολογικό επίπεδο πρωταγωνιστεί μια κεντρική οθόνη 17,3 ιντσών που προβάλλεται από το ταμπλό. Συμπληρώνεται από δύο επιπλέον οθόνες 13,2 ιντσών – μία για τις πληροφορίες του οδηγού και μία για τη χρήση λειτουργιών ψυχαγωγίας από τον συνοδηγό.

Παράλληλα, ενσωματώνεται head-up display επαυξημένης πραγματικότητας 50 ιντσών, καθώς και προαιρετικές οθόνες στις πόρτες που προβάλλουν εικόνα υψηλής ευκρίνειας από τους ψηφιακούς πλευρικούς καθρέφτες, εξαλείφοντας τα παραδοσιακά τυφλά σημεία.

Η κεντρική οθόνη του Z9GT ενσωματώνει υπηρεσίες Google για συνδεδεμένη πλοήγηση και φωνητικό έλεγχο, καθώς και έναν ψηφιακό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη, ικανό να κατανοεί και να αξιοποιεί πληροφορίες του οχήματος, λειτουργώντας ως ένας φιλικός «οδηγός χρήσης» με φυσικό λόγο.

Η καμπίνα διαθέτει επίσης χώρο ψυγείου που μπορεί να διατηρεί το περιεχόμενό του έως και στους -6°C (λειτουργεί μέσω του συστήματος κλιματισμού του οχήματος, εξαλείφοντας τον κίνδυνο επιπλέον θορύβου), σύστημα καθαρού αέρα τεσσάρων ζωνών και πανοραμική γυάλινη οροφή με σκίαστρο, που διασφαλίζει άνεση ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες.

Λανσάρισμα στην Ευρώπη

Το Z9GT λανσάρεται τόσο σε ηλεκτρική έκδοση με τρεις κινητήρες (EV) όσο και σε έκδοση DM, σε μία πλήρως εξοπλισμένη έκδοση. Μια αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή με κίνηση στους πίσω τροχούς και μεγαλύτερη αυτονομία θα προστεθεί στη γκάμα εντός του 2026.

Θα διατεθεί προς πώληση τις επόμενες εβδομάδες σε νέα καταστήματα Denza σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ επιπλέον αγορές θα προστεθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Στόχος της Denza είναι να προσφέρει στους πελάτες της μια premium εμπειρία, με υπηρεσίες όπως προγραμματισμός service μέσω ειδικής εφαρμογής smartphone της μάρκας. Επιπλέον είναι δυνατό μικρές αναβαθμίσεις και εργασίες συντήρησης να πραγματοποιούνται στον χώρο του πελάτη (στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας), ενώ προσφέρεται και υπηρεσία valet χωρίς επιπλέον χρέωση.

Επιπλέον, το Z9GT θα προσφέρεται με ένα έτος δωρεάν FLASH Charging ως στάνταρ, δίνοντας στους πελάτες την ευκαιρία να πρωτοστατήσουν στη νέα εποχή, με φόρτιση που είναι εξίσου γρήγορη με τον ανεφοδιασμό καυσίμου. Παράλληλα, όσοι παραγγείλουν το Z9GT έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα επωφεληθούν από επιπλέον έξι μήνες δωρεάν φόρτισης, φτάνοντας συνολικά τους 18 μήνες FLASH Charging.