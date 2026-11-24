Η Επιτροπή επιβάλλει ποσοτικούς περιορισμούς μέσω ποσοστώσεων εισαγωγών ανά χώρα εξαγωγής, καθορίζοντας τη μέγιστη ποσότητα υβριδικών αυτοκινήτων που θα μπορεί να εισάγεται στην ΕΕ κατά τη διάρκεια ισχύος των προσωρινών μέτρων διασφάλισης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή προσωρινών μέτρων διασφάλισης, με τη θέσπιση ποσοστώσεων στις εισαγωγές ορισμένων κατηγοριών υβριδικών αυτοκινήτων. Στόχος είναι η προστασία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας από την πρόσφατη απότομη αύξηση των εισαγωγών των συγκεκριμένων οχημάτων. Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου και ακολουθούν έρευνα που κατέδειξε σημαντική αύξηση των εισαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων στην ΕΕ από το 2023.

Παρότι τα μέτρα διασφάλισης υλοποιούν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη δεύτερη συνάντηση των διαβουλεύσεων ΕΕ – Κίνας για το εμπόριο και τις επενδύσεις, στις 9 Οκτωβρίου 2026, με στόχο τον περιορισμό των κινεζικών εξαγωγών υβριδικών οχημάτων προς την ευρωπαϊκή αγορά, θα εφαρμόζονται σε όλες τις εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης.

Η Επιτροπή επιβάλλει ποσοτικούς περιορισμούς μέσω ποσοστώσεων εισαγωγών ανά χώρα εξαγωγής, καθορίζοντας τη μέγιστη ποσότητα υβριδικών αυτοκινήτων που θα μπορεί να εισάγεται στην ΕΕ κατά τη διάρκεια ισχύος των προσωρινών μέτρων διασφάλισης. Οι εισαγωγές που υπερβαίνουν τα συγκεκριμένα όρια δεν θα επιτρέπονται.

Άμεση απειλή σοβαρής ζημίας για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Η αύξηση των εισαγωγών υβριδικών επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αποδίδεται στην ενίσχυση της παγκόσμιας παραγωγικής πλεονάζουσας δυναμικότητας, αλλά και στην αυξανόμενη εφαρμογή περιοριστικών εμπορικών μέτρων σε άλλες μεγάλες αγορές.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι κατασκευαστές υβριδικών επιβατικών αυτοκινήτων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ χάνουν μερίδιο αγοράς, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της δραστηριότητάς τους στον συγκεκριμένο τομέα, παρά την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος σοβαρής ζημίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων διασφάλισης για την προστασία των Ευρωπαίων κατασκευαστών.

Οι ποσοστώσεις εισαγωγών θα κατανεμηθούν με δύο τρόπους: αφενός σε συγκεκριμένες χώρες που έχουν σημαντικό μερίδιο στην προμήθεια υβριδικών επιβατικών αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά («ειδικές ποσοστώσεις ανά χώρα») και αφετέρου σε όλες τις υπόλοιπες χώρες προέλευσης («υπολειπόμενη ποσόστωση»).

Οι ειδικές ποσοστώσεις για κάθε χώρα καθορίστηκαν με βάση τις εισαγωγές που καταγράφηκαν το 2025, προσαυξημένες κατά λίγο περισσότερο από 15%. Ειδική ποσόστωση θα λάβουν οι χώρες που αντιπροσώπευαν ποσοστό άνω του 2% των συνολικών εισαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων στην ΕΕ το 2025. Για όλες τις υπόλοιπες χώρες προβλέπεται μία κοινή υπολειπόμενη ποσόστωση.

Τα προσωρινά μέτρα, τα οποία θα ισχύσουν από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 18 Ιουνίου, θα θέσουν ανώτατο όριο 191.780 οχημάτων για τα κινεζικά αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σύμφωνα με κανονισμό που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ.

Τα μέτρα μπορούν να διαρκέσουν ως και τέσσερα χρόνια, με το ανώτατο όριο να αυξάνεται κατά 6% ανά 12 μήνες.

Από τα μέτρα προστασίας που θεσπίστηκαν την Τρίτη θα επηρεαστούν επίσης και άλλοι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι. Για την Ιαπωνία, οι εισαγωγές θα περιοριστούν στα 170.889 οχήματα για τη σχετική περίοδο, για την Τουρκία στα 126.320, για το Ηνωμένο Βασίλειο στα 105.402, για την Κορέα στα 67.924 και για τις ΗΠΑ στα 18.482.

Αναλυτικά οι ποσοστώσεις ανά χώρα:

Κίνα: 191.780 οχήματα

Ιαπωνία: 170.889 οχήματα

Τουρκία: 126.320 οχήματα

Ηνωμένο Βασίλειο: 105.402 οχήματα

Ν. Κορέα: 67.924 οχήματα

Μεξικό: 34.755 οχήματα

Μαρόκο: 23.954 οχήματα

Σερβία: 19.353 οχήματα

ΗΠΑ: 18.482 οχήματα

Άλλες χώρες που υπάγονται στα μέτρα: 822 οχήματα

Ποια υβριδικά αυτοκίνητα αφορά το μέτρο

Η έρευνα για τις εισαγωγές υβριδικών οχημάτων στην ΕΕ ξεκίνησε στις 30 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη δεύτερη συνάντηση των διαβουλεύσεων ΕΕ – Κίνας για το εμπόριο και τις επενδύσεις, στις 9 Οκτωβρίου.

Το πεδίο εφαρμογής της καλύπτει δύο κατηγορίες οχημάτων: τα πλήρως υβριδικά αυτοκίνητα (HEV) και τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα (PHEV), συμπεριλαμβανομένων των ήπια υβριδικών οχημάτων (MHEV).

Τα προσωρινά μέτρα διασφάλισης θα έχουν μέγιστη διάρκεια 200 ημερών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στην επιβολή οριστικών μέτρων εντός εννέα μηνών από την έναρξη της έρευνας, με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας έως και δύο επιπλέον μήνες.